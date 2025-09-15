മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട; തലക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവടക്കം മൂന്ന് മാവോവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എകെ 47 റൈഫിളുകളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ്.
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ ഹസാരിബാഗ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (സെപ്തംബർ 15) രാവിലെ സുരക്ഷാ സേനയുമായുണ്ടായ എറ്റുമുട്ടലില് മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളുടെ തലക്ക് ഒരു കോടി രൂപ സർക്കാർ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഹസാരിബാഗ് ജില്ലയിലെ ഗോർഹർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള പന്തിത്രി വനത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്.
രാവിലെ 6 മണിയോടെ നിരോധിത സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) നേതാവായ സഹ്ദേവ് സോറൻ്റെ സ്ക്വാഡും ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസും കോബ്ര ബറ്റാലിയൻ്റെ സംയുക്ത സംഘവും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്. ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ സഹ്ദേവ് സോറൻ്റെയും മറ്റ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട നേതാവായ സഹ്ദേവ് സോറൻ. എന്നാൽ സഹ്ദേവിൻ്റെ തലക്ക് സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾകളിൽ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം രഘുനാഥ് ഹെംബ്രാമിന്റെ തലയ്ക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപയും വീർ സെൻ ഗഞ്ച്ഹുവിന്റെ തലയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എകെ 47 റൈഫിളുകളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
ജാർഖണ്ഡിലെ പലാമു ജില്ലയിൽ നടന്ന സമാനമായ വെടിവയ്പ്പിൽ നിരോധിത മാവോയിസ്റ്റ് പിളർപ്പ് ഗ്രൂപ്പായ തൃതീയ സമ്മേളന പ്രസ്തുതി കമ്മിറ്റിയുടെ (ടിഎസ്പിസി) ഉപമേഖല കമാൻഡറായ മുഖ്ദേവ് യാദവ് (40) എന്ന തൂഫാൻ ജി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പലാമു ജില്ലയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മുഖ്ദേവ് യാദവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
മുഖ്ദേവ് യാദവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു INSAS റൈഫിൾ, ഒരു പിസ്റ്റൾ, 146 ലൈവ് കാട്രിഡ്ജുകൾ എന്നിവയും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. തലയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മുഖ്ദേവിന് സെപ്റ്റംബർ 4 ന് പലാമുവിൽ രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
സെപ്തംബർ 11 ന് ഛത്തീസ്ഗഢിൽ പത്ത് മാവോയിസ്റ്റുകളെ സുരക്ഷാ സേന വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഗരിയാബന്ദ് ജില്ലയിലെ വന മേഖലയിൽ വച്ച് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഛത്തീസ്ഗഢ് പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് ഫോഴ്സ്, സിആർപിഎഫിൻ്റെ കോബ്ര കമാൻഡുകൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
2026 മാർച്ച് 31-നകം രാജ്യത്ത് നിന്ന് നക്സലിസം തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഈ വർഷം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് റിബലുകൾക്കെതിരെ സുരക്ഷാ സേന ശക്തമായ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
