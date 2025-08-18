ഹൈദരാബാദ്: ജന്മാഷ്ടമി ഘോഷയാത്രക്കിടയിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ (17 ഓഗസ്റ്റ്) ഹൈദരാബാദിലെ രാമന്തപൂരിനുവിലാണ് സംഭവം.
കൃഷ്ണ യാദവ് (21), സുരേഷ് യാദവ് (34), ശ്രീകാന്ത് റെഡ്ഡി (35), രുദ്രവികാസ് (39), രാജേന്ദ്ര റെഡ്ഡി (45) എന്നിവരാണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചത്. ഭക്തർ രഥം വലിക്കുന്നതിനിടയിൽ വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ അഞ്ച് പേരും മരിച്ചു എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രഥം വലിക്കുന്ന വാഹനം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ഭക്തർ കൈകൊണ്ട് തള്ളുകയായിരുന്നു.
അതിനിടയിൽ മുകളിലെ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ തട്ടുകയും വൈദ്യുതാഘാതമേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം അറിഞ്ഞയുടനെ നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അഞ്ച് പേരെ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും മറ്റു നാലുപേർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിഷൻ റെഡ്ഡിയുടെ ഗൺമാൻ ശ്രീനിവാസും ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
Tragedy in Ramanthapur of Medchal-Malkajgiri. During #SriKrishna Shobha Yatra, a chariot touched live power lines- 5 devotees died on the spot, 4 others were injured. #Hyderabad #Janmashtami pic.twitter.com/GO9ePnnK3L— Ashish (@KP_Aashish) August 18, 2025
സമാന സംഭവം
മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനായി മൈക്ക് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘതമേറ്റ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചിരുന്നു. വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ കരിശേരി ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് അതിദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. തിരുപ്പതി (28), ഭാര്യ ലളിത (25), മുത്തശ്ശി പാക്യം (65) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൈക്ക് സെറ്റ് കട നടത്തുകയായിരുന്ന തിരുപ്പതി ഗ്രാമത്തിലെ മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനായി മൈക്ക് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു.
സുഹൃത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ബാനർ കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുവാക്കൾ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണാമലയിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം. അണ്ണാനഗറില് താമസിക്കുന്ന ലോകേഷ് (16), തിരുനഗറില് താമസിക്കുന്ന ധനുഷ് കുമാർ (18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ബെംഗളൂരുവിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ കന്നടയില് പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് രണ്ട് പേര് മരിച്ച സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പുത്തൂർ സ്വദേശി രാജു, സകലേഷ്പൂർ സ്വദേശി ദേവരാജു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഓട്ടോറിക്ഷ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ അറിയാതെ വൈദ്യുതി ലൈനില് തട്ടുകയായിരുന്നു. ജൂൺ 26 പുലർച്ചെ നാലരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.
