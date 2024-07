ETV Bharat / bharat

ചെനാബ് നദിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത യുവാവിനെ പാകിസ്ഥാനിൽ സംസ്‌കരിച്ചു; മൃതദേഹം തിരികെയെത്തിക്കണമെന്ന് കുടുംബം - Jammu Youth Drowned in Chenab

By ETV Bharat Kerala Team

Photo of ID Card recovered in Pakistan from deceased Harash's body ( ETV Bharat )