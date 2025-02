ETV Bharat / bharat

നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ പേരിന് അറ്റത്ത് 'വിവാഹമോചിത' എന്നു വേണ്ട; ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ ഹൈക്കോടതി - DIVORCED WOMEN RIGHTS

File photo of High Court of Jammu and Kashmir ( ETV Bharat )