യുവാക്കളില്‍ തീവ്രവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു; അരുന്ധതി റോയിയുടെ "ആസാദി" ഉൾപ്പെടെ 25 പുസ്‌തകങ്ങൾ നിരോധിച്ച് ജമ്മു കശ്‌മീർ ഭരണകൂടം - 25 BOOKS BANNED IN JAMMU KASHMIR

യുവാക്കള്‍ തീവ്രവാദത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങളുടെ "വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രചാരണം" ആണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘവും ഇൻ്റലിജന്‍സും വെളിപ്പെടുത്തി....

File photo of Arundhati Roy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2025 at 12:50 PM IST

ശ്രീനഗർ: പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുടെ ഉൾപ്പെടെ 25 പുസ്‌തകങ്ങൾ നിരോധിച്ച് ജമ്മു കശ്‌മീർ ഭരണകൂടം. "തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ" പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും "ഭീകരതയെ മഹത്വവത്‌ക്കരിക്കുകയും" ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് ഭരണകൂടം ഈ പുസ്‌തകങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ബുക്കർ ജേതാവ് അരുന്ധതി റോയിയുടെ "ആസാദി" യും നിരോധിച്ച പുസ്‌തകങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.

ശ്രീനഗറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിനാർ പുസ്‌തകോത്സവത്തിനിടയിലാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിരോധിക്കപ്പെട്ട പുസ്‌തകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള അക്കാദമിക് വിദഗ്‌ധരുടേയും പത്രപ്രവർത്തകർ, ആക്‌ടിവിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരുടേയും പുസ്‌തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജമ്മു കശ്‌മീരിനുള്ളിൽ വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ വിതരണം ചെയ്യാനോ പാടില്ലാത്ത പുസ്‌തകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ താരിഖ് അലിയുടെ കശ്‌മീർ: ദി കേസ് ഫോർ ഫ്രീഡം, ക്രിസ്റ്റഫർ സ്നെഡൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കശ്‌മീർ, പങ്കജ് മിശ്ര തുടങ്ങിയവരുടെയും പുസ്‌തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Banned books list (J&K Civil Secretariat)

മേഖലയിലെ യുവാക്കള്‍ തീവ്രവാദത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങളുടെ "വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രചാരണം" ആണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘവും ഇൻ്റലിജന്‍സും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കശ്‌മീര്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 2023 ലെ സെക്ഷൻ 98 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകളും അതേ കോഡിൻ്റെ 152, 196, 197 എന്നീ വകുപ്പുകളും ചേർത്ത് സർക്കാർ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുകയും പുസ്‌തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

Banned books list (J&K Civil Secretariat)

"കശ്‌മീരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ", ഹഫ്‌സ കാഞ്ച്‌വാളിൻ്റെ "കശ്‌മീർ കോളനിവൽക്കരണം", ഹാലി ഡഷിൻസ്‌കിയുടെ "കശ്‌മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ", വിക്ടോറിയ ഷോഫീൽഡിൻ്റെ "കശ്‌മീർ സംഘർഷത്തിൽ", അനുരാധ ഭാസിൻ എഴുതിയ "ദി ഡിസ്‌മാൻ്റബിൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്", ആതർ സിയ എഴുതിയ "റെസിസ്റ്റിംഗ് ഡിസപ്പിയറൻസസ്", എ ജി നൂറാനി എഴുതിയ "ദി കശ്‌മീർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്", "ആസാദി" എന്നിവയാണ് ഒമര്‍ അബ്‌ദുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിക്കപ്പെട്ട പുസ്‌തകങ്ങളിൽ ചിലത്.

Banned books list (J&K Civil Secretariat)

പട്ടികപ്പെടുത്തിയ കൃതികൾക്ക് വിഘടനവാദത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും, അക്രമത്തിലേക്കും ഭീകരതയിലേക്കുമുള്ള പാത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തെ അപകടപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. സാഹിത്യം "യുവാക്കളുടെ മനസിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു" എന്നും ദേശവിരുദ്ധ വികാരത്തിനും കാരണമായെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു. നിരോധിത പുസ്‌തകങ്ങളുടെ പട്ടിക സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ അനുബന്ധം-എ ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറുദുവിലുമുള്ള കൃതികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

"ഈ സാഹിത്യം മനസിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും, ചരിത്രപരമായ വസ്‌തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കൽ, തീവ്രവാദികളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കൽ, സുരക്ഷാ സേനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, മതപരമായ തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, അക്രമത്തിലേക്കും ഭീകരതയിലേക്കുമുള്ള പാത തുടങ്ങിയവ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹിത്യമാണ് ഇത്" പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

