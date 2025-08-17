ETV Bharat / bharat

സൈനിക ഡോക്‌ടരുടെ മാന്ത്രിക സ്‌പര്‍ശം; അക്ഷയ്ക്ക് ഇനി കഥ പറയാം കവിത ചൊല്ലാം - JAMMU KASHMIR BOY FINDS VOICE

ക്യാപ്റ്റ്‍ സൗരഭിന് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം. എട്ടാഴ്‌ച നീണ്ട കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ എട്ടു വയസുകാരനെ ശബ്‌ദത്തിന്‍റെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി അവന്‍ സ്‌ഫുടമായി സംസാരിച്ചു, പ്രശസ്‌തമായ മച്‌ലി ജല്‍ കി റാണി ഹെ കവിത ചൊല്ലി.

JAMMU KASHMIR BOY CAPTAIN SAURABH SALUNKHE PRO DEFENCE JAMMU KATHUA BOY SPEAKS
Army doctor Captain Saurabh Salunkhe with 8-year-old Akshay Sharma (X@PRODefenceJammu))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read

ജമ്മു; ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ കത്വ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള എട്ടുവയസുകാരന്‍റെ നാവില്‍ നിന്ന്ആദ്യമായി ശബ്‌ദം പുറത്തു വന്നു. അത്ഭുതം എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയനാകില്ല. ഈബാലന് അതിന് സജ്ജനാക്കിയത് ഒരു സൈനിക ഡോക്‌ടറാണ് ഈ കുരുന്നും അവന്‍റെ മാതാപിതാക്കളും ഈ ഡോക്‌ടറെ ദൈവതുല്യനായി തന്നെ കരുതുന്നു.

ദുഗ്ഗാന്‍ ഹൈസ്‌കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരനായ അക്ഷയ് ശര്‍മ്മ എന്ന ബാലന്‍ പിറന്നപ്പോള്‍ തന്‍റെ മൂക്കും ചുണ്ടും ഒട്ടിച്ചേര്‍ന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. മൂന്നാം വയസില്‍ ഇത് പരിഹരിക്കാനായി ഒരു ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തി. എങ്കിലും അവന് സംസാരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. സൈന്യത്തിന്‍റെ ചില കൂലിപ്പണികളിലേര്‍പ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവന്‍റെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ നല്‍കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മകന്‍റെ ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കണമെന്ന മോഹം അവര്‍ ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍ രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവദൂതനെപ്പോലെ ഒരു ഡോക്‌ര്‍ കടന്ന് വന്നത്. ക്യാപ്റ്റ്‍ സൗരഭ് സാലൂങ്കെ എന്ന ഈ ഡോക്‌ടര്‍ ഇവനെ സ്വയം പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഈ ഉള്‍നാടന്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു സൗകര്യമൊന്നും ലഭ്യമല്ല

ദിവസവും മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂര്‍ ഈ ബാലന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉഴിഞ്ഞ് വച്ചു. നാവിന്‍റെയും താടിയുടെയും മറ്റും ലളിതമായ വ്യായാമങ്ങും കുലുക്കുഴിഞ്ഞ് തുപ്പലുമൊക്കെയായിരുന്ന പരിശീലനമെന്ന് പ്രതിരോധ പി ആര്‍ഒ ലഫ്റ്റനന്‍റ് കേണല്‍ സുനീല്‍ ബര്‍ത്വാള്‍ പറയുന്നു. ക്രമേണ മൂക്കിലെയും വായിലെയും ശബ്‌ദങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിഞ്ഞു. ചുണ്ടു കൊണ്ടും അണ്ണാക്ക് കൊണ്ടും ശബ്‌ദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ അവന്‍ പഠിച്ചു. പിന്നീട് തൊണ്ടയില്‍ കൂടിയും ഒച്ചയുണ്ടാക്കാനായി. അക്ഷയിനെ ഓരോ വാക്കുകളായി ഉച്ചരിപ്പിച്ചു. പരിശീലനത്തിന്‍റെ അവസാനം അവന്‍ ഇപ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയതരമായ കവിത മച്ച്‌ലി ജല്‍ കി റാണി എന്ന കവിത വ്യക്തമായി ചൊല്ലുന്നുവെന്ന് ക്യാപ്റ്റന്‍ സലൂങ്കെയും വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒന്നരമാസം മുമ്പാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അക്ഷയിനെ ഈ ഡോക്‌ടര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോഴിവന്‍ മുറിഞ്ഞ ശബ്‌ദത്തില്‍ എന്തൊക്കെയോ അവ്യക്തമായി പറയുക മാത്രമേ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ. മൂക്കിലെ ശബ്‌ദവും തൊണ്ടയിലെ ശബ്‌ദവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസിലാക്കാന്‍ താന്‍ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു. മൂക്കടച്ചും തുറന്നുമായിരുന്നു പരിശീലനം. ക്രമേണ ചുണ്ടുകള്‍ കൊണ്ടും പരിശീലിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അവനെ വാക്കുകള്‍ പരിശീലിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് പൂര്‍ണമായ വാക്യങ്ങളും പരിശീലിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും.

മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ഏറെ വൈകാരികമായ നിമിഷമായിരുന്നു അക്ഷയിന്‍റെ ശബ്‌ദം ആദ്യമായി കേട്ടപ്പോള്‍. ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം. അക്ഷയുടെ അമ്മ സൈന്യത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അവന്‍ സംസാരിച്ചതില്‍ ഏറെ സന്തോഷം. വളരുമ്പോള്‍ അവനെ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കണമെന്നും ആ അമ്മ നിറകണ്ണുകളോടെ പറയുന്നു.

Also read: യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ സംഘര്‍ഷം മുതല്‍ ടിയാന്‍ജിന്‍ ഉച്ചകോടി വരെ; വാങ് യിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യമേറുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?

അക്ഷയിന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സന്തോഷ നിമിഷങ്ങള്‍ ജമ്മുകശ്‌മീര്‍ പ്രതിരോധ പിആര്‍ഒ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയുടെ യാത്രയും ഡോക്‌ടറുടെ പരിശ്രമങ്ങളും കുടുംബത്തിന്‍റെ പ്രതികരണങ്ങളും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം ഖമോഷ് സപനെ അബ് ബോലെന്‍ഗെ എന്ന പേരില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ കത്വയിലുള്ള ദന്‍ഗനില്‍ ഒരു സൈനികന്‍ അതിര്‍ത്തികാക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു ചികിത്സയും ലഭ്യമാകാതിരുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്ന. എട്ടുവയസുകാരനെ വര്‍ത്തമാനം പറയാന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശബ്‌ദം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു. എക്‌സില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു സൈനികന്‍റെ ദയാവായ്‌പ ഒരു സമൂഹത്തിനാകെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. സൈന്യം കേവലം അതിര് കാക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതങ്ങളെ സ്‌പര്‍ശിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഈ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പിആര്‍ഒ പറയുന്നു.

ജമ്മു; ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ കത്വ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള എട്ടുവയസുകാരന്‍റെ നാവില്‍ നിന്ന്ആദ്യമായി ശബ്‌ദം പുറത്തു വന്നു. അത്ഭുതം എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയനാകില്ല. ഈബാലന് അതിന് സജ്ജനാക്കിയത് ഒരു സൈനിക ഡോക്‌ടറാണ് ഈ കുരുന്നും അവന്‍റെ മാതാപിതാക്കളും ഈ ഡോക്‌ടറെ ദൈവതുല്യനായി തന്നെ കരുതുന്നു.

ദുഗ്ഗാന്‍ ഹൈസ്‌കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരനായ അക്ഷയ് ശര്‍മ്മ എന്ന ബാലന്‍ പിറന്നപ്പോള്‍ തന്‍റെ മൂക്കും ചുണ്ടും ഒട്ടിച്ചേര്‍ന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. മൂന്നാം വയസില്‍ ഇത് പരിഹരിക്കാനായി ഒരു ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തി. എങ്കിലും അവന് സംസാരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. സൈന്യത്തിന്‍റെ ചില കൂലിപ്പണികളിലേര്‍പ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവന്‍റെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ നല്‍കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മകന്‍റെ ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കണമെന്ന മോഹം അവര്‍ ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍ രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവദൂതനെപ്പോലെ ഒരു ഡോക്‌ര്‍ കടന്ന് വന്നത്. ക്യാപ്റ്റ്‍ സൗരഭ് സാലൂങ്കെ എന്ന ഈ ഡോക്‌ടര്‍ ഇവനെ സ്വയം പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഈ ഉള്‍നാടന്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു സൗകര്യമൊന്നും ലഭ്യമല്ല

ദിവസവും മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂര്‍ ഈ ബാലന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉഴിഞ്ഞ് വച്ചു. നാവിന്‍റെയും താടിയുടെയും മറ്റും ലളിതമായ വ്യായാമങ്ങും കുലുക്കുഴിഞ്ഞ് തുപ്പലുമൊക്കെയായിരുന്ന പരിശീലനമെന്ന് പ്രതിരോധ പി ആര്‍ഒ ലഫ്റ്റനന്‍റ് കേണല്‍ സുനീല്‍ ബര്‍ത്വാള്‍ പറയുന്നു. ക്രമേണ മൂക്കിലെയും വായിലെയും ശബ്‌ദങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിഞ്ഞു. ചുണ്ടു കൊണ്ടും അണ്ണാക്ക് കൊണ്ടും ശബ്‌ദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ അവന്‍ പഠിച്ചു. പിന്നീട് തൊണ്ടയില്‍ കൂടിയും ഒച്ചയുണ്ടാക്കാനായി. അക്ഷയിനെ ഓരോ വാക്കുകളായി ഉച്ചരിപ്പിച്ചു. പരിശീലനത്തിന്‍റെ അവസാനം അവന്‍ ഇപ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയതരമായ കവിത മച്ച്‌ലി ജല്‍ കി റാണി എന്ന കവിത വ്യക്തമായി ചൊല്ലുന്നുവെന്ന് ക്യാപ്റ്റന്‍ സലൂങ്കെയും വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒന്നരമാസം മുമ്പാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അക്ഷയിനെ ഈ ഡോക്‌ടര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോഴിവന്‍ മുറിഞ്ഞ ശബ്‌ദത്തില്‍ എന്തൊക്കെയോ അവ്യക്തമായി പറയുക മാത്രമേ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ. മൂക്കിലെ ശബ്‌ദവും തൊണ്ടയിലെ ശബ്‌ദവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസിലാക്കാന്‍ താന്‍ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു. മൂക്കടച്ചും തുറന്നുമായിരുന്നു പരിശീലനം. ക്രമേണ ചുണ്ടുകള്‍ കൊണ്ടും പരിശീലിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അവനെ വാക്കുകള്‍ പരിശീലിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് പൂര്‍ണമായ വാക്യങ്ങളും പരിശീലിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും.

മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ഏറെ വൈകാരികമായ നിമിഷമായിരുന്നു അക്ഷയിന്‍റെ ശബ്‌ദം ആദ്യമായി കേട്ടപ്പോള്‍. ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം. അക്ഷയുടെ അമ്മ സൈന്യത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അവന്‍ സംസാരിച്ചതില്‍ ഏറെ സന്തോഷം. വളരുമ്പോള്‍ അവനെ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കണമെന്നും ആ അമ്മ നിറകണ്ണുകളോടെ പറയുന്നു.

Also read: യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ സംഘര്‍ഷം മുതല്‍ ടിയാന്‍ജിന്‍ ഉച്ചകോടി വരെ; വാങ് യിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യമേറുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?

അക്ഷയിന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സന്തോഷ നിമിഷങ്ങള്‍ ജമ്മുകശ്‌മീര്‍ പ്രതിരോധ പിആര്‍ഒ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയുടെ യാത്രയും ഡോക്‌ടറുടെ പരിശ്രമങ്ങളും കുടുംബത്തിന്‍റെ പ്രതികരണങ്ങളും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം ഖമോഷ് സപനെ അബ് ബോലെന്‍ഗെ എന്ന പേരില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ കത്വയിലുള്ള ദന്‍ഗനില്‍ ഒരു സൈനികന്‍ അതിര്‍ത്തികാക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു ചികിത്സയും ലഭ്യമാകാതിരുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്ന. എട്ടുവയസുകാരനെ വര്‍ത്തമാനം പറയാന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശബ്‌ദം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു. എക്‌സില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു സൈനികന്‍റെ ദയാവായ്‌പ ഒരു സമൂഹത്തിനാകെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. സൈന്യം കേവലം അതിര് കാക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതങ്ങളെ സ്‌പര്‍ശിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഈ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പിആര്‍ഒ പറയുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR BOYCAPTAIN SAURABH SALUNKHEPRO DEFENCE JAMMUKATHUA BOY SPEAKSJAMMU KASHMIR BOY FINDS VOICE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.