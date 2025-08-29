ശ്രീനഗർ: ജമ്മു അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് (ബിഎസ്എഫ്) കാര്യമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയാൻ സ്ഥാപിച്ച വേലി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിനാൽ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ച് ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി. സൈനികരുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച് ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് കാരണം വേലിയിലെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മക്വാൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമീണരെ ബിഎസ്എഫ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അഖ്നൂർ, പർഗ്വാൽ മേഖലകളിലാണെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ബിഎസ്എഫ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ബിഎസ്എഫിന് ചില ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതുവരെ ഭീകരർ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടത്തുന്നത് തടയാൻ ബിഎസ്എഫ് ബോട്ടുകളും മറ്റ് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. വെള്ളം ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഈ പോസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.
പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് കൂടുതൽ ഉയർന്നതിനാൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഒരു ബിഎസ്എഫ് ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സൈനികർ കാൽനടയായി പട്രോളിങ് തുടരുകയാണ്. ജമ്മുവിലെ കതുവ ജില്ലയിലെ പഹാർപൂർ മുതൽ അഖ്നൂർ സെക്ടറിലെ ചിക്കൻ നെക്ക് വരെ 198 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയാണ് പാകിസ്ഥാനുമായി പങ്കിടുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ അരുവികൾ തീവ്രവാദികൾക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സാധ്യതയുള്ള വഴികളാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ തീവ്രവാദികൾ കതുവ, ഉധംപൂർ, ദോഡ ജില്ലകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഈ വഴികൾ ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അടുത്തിടെയുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ അരുവികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന നടപടികൾ ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി.
കനത്ത മഴയും മേഘവിസ്ഫോടനവും കാരണം ജമ്മു കശ്മീരിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. പ്രധാനമായും ജമ്മു ഡിവിഷനിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 10 പേർ മരിച്ചു, ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 45 ആയി ഉയർന്നു. കത്രയിലെ അർധകുമാരിക്ക് സമീപം മാതാ വൈഷ്ണോദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ മാത്രം 35 പേർ മരിച്ചു. ദോഡയിൽ മൂന്നുപേരും ഉധംപൂരിൽ നാലുപേരും തെക്കൻ കശ്മീരിലെ അനന്തനാഗിൽ രണ്ട് പേരും മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചിരുന്നു.
