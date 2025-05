ETV Bharat / bharat

സംഘർഷം ഒഴിഞ്ഞതോടെ അതിർത്തിയിലെ കുട്ടികള്‍ അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക്; സ്‌കൂളുകള്‍ തുറന്നു - JAMMU AND KASHMIR SCHOOLS REOPEN

Jammu and Kashmir Schools reopen in Jammu as India Pakistan conflict ease ( ETV Bharat )