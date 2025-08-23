ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങൾക്ക് എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ് അധിക തീരുവ ചുമത്തിയതിലും മറ്റും കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ദി ഇക്കണോമിക്ക് ടൈംസ് വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കർഷകരെയും ചെറുകിട ഉത്പാദകരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻഗണന. അതിൽ കേന്ദ്രം വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും അത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമാണ് 50% അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
റഷ്യയുമായി ഏറ്റവു കൂടുതൽ വ്യപാരബന്ധ ഉള്ളത് യൂറോപ്പിനാണെന്നും ഇന്ത്യ റഷ്യ വ്യാപാരത്തേക്കാൾ അത് വലുതാണെന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ എൽഎൻജി ഇപ്പോഴും ഏറ്റവുമധികം വാങ്ങുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനാണ്. അവരോടും യുഎസിന് ഈ സമീപനമല്ല ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വന്തം ദേശീയ താൽപര്യം മുൻനിർത്തി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ഓയിൽ വാങ്ങുന്നത്.വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ സ്ഥാനപതിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് കൃതമായ ഒരു മറുപടി നൽകിയില്ല. ഞാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനപതി നിയമനങ്ങള കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
ഭരണം പോരാ!
ലോക രാജ്യങ്ങളോടും സ്വന്തം രാജ്യത്തോടും ട്രംപ് പെരുമാറുന്നത് ശെരിയായ രീതിയല്ലെന്നും പല നയങ്ങളും ട്രംപ് ആദ്യം ‘പബ്ലിക്’ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ പോലെ, പരസ്യമായി വിദേശനയങ്ങള് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുതന്നെ ഒരു വ്യതിയാനമാണ്, അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തില് നിന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങള് പലപ്പോഴും ആദ്യം പൊതുവേദിയിലും ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളോടും പറയും. ഇവയില് പലതും പരസ്യമായി പറയുന്നു. ഇത് ലോകം മുഴുവന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം ദേശീയവും ആഗോളവുമായ താല്പ്പര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സന്ദർശനം നടത്തി
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ റഷ്യ സന്ദർശിച്ചത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡെനിസ് മാൻ്റുറോവ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഇൻ്റർ-ഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ട്രേഡ്, ഇക്കണോമിക്, സയന്റിഫിക്, ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ (ഐആർഐജിസി-ടിഇസി) യുടെ 26-ാമത് സെഷൻ്റെ സഹ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭീകരത, യുക്രെയ്ന് സംഘർഷം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ചെയതു.
