ന്യൂഡല്ഹി: മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് മോസ്കോയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സന്ദര്ശനോദ്ദേശ്യം. ചുങ്ക വിഷയത്തില് ഇന്ത്യ -അമേരിക്ക ബന്ധം ഏറെ വഷളായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജയശങ്കറിന്റെ റഷ്യന് സന്ദര്ശനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഈ മാസം ആദ്യം അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യന് ചരക്കുകള്ക്കുള്ള തീരുവ ഇരട്ടിയാക്കി അന്പത് ശതമാനത്തിലെച്ചിരുന്നു. റഷ്യയില് നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയായാണ് അധിക 25ശതമാനം നികുതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് അടിച്ചേല്പ്പിച്ചത്.
നാളെ നടക്കുന്ന 26മത് വാണിജ്യ-സാമ്പത്തിക, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, സാംസ്കാരിക ഇന്ത്യ-റഷ്യ അന്തര് സര്ക്കാര് കമ്മീഷന്റെ സമ്മേളനത്തില് ജയശങ്കര് സഹഅധ്യക്ഷനാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുക്രെയ്നില് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികള് ജയശങ്കറും റഷ്യന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെര്ജി ലാവ്റോവും ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടകളും പ്രാദേശിക ആഗോള വിഷയങ്ങളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടും ചര്ച്ചയാകും.
കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായ ഇന്ത്യാ റഷ്യ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചര്ച്ച ചെയ്യും.
റഷ്യ-യുക്രെയ്ന് സംഘര്ഷം പരിഹരിക്കാനായി അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ജയശങ്കറിന്റെ സന്ദര്ശനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ട്രംപും വ്ലാഡിമര് പുടിനും കഴിഞ്ഞാഴ്ച അലാസ്കയില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് സെലന്സ്കിയും നിരവധി യൂറോപ്യന് യൂണിയന് നേതാക്കളും വാഷിങ്ടണില് വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം സെലന്സ്കിയെയും പുടിനെയും ഒന്നിച്ച് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ട്രംപ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുടിനും മോദിയെ ഫോണില് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങള് ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. സമാധാന നയത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്കി. കാര്യങ്ങള് അറിയിച്ചതില് പ്രിയ സുഹൃത്ത് പുടിന് നന്ദിയെന്ന് മോദി പിന്നീട് എക്സില് കുറിച്ചു.
യുക്രെയ്ന് യുദ്ധത്തില് ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ചര്ച്ചയ്ക്കും നയതന്ത്രത്തിനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മില് നേരിട്ട് ചര്ച്ച നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ട്രംപ് നിര്ദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചതായി റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ ടാസ് പുടിന്റെ വിദേശകാര്യ ഉപദേശകന് യൂരി ഉഷകോവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഷ്യ നേരിട്ടുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറായില്ലെങ്കില് എന്ത് വേണമെന്ന കാര്യം അമേരിക്കയുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സെലന്സ്കി വ്യക്തമാക്കി.