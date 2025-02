ETV Bharat / bharat

ഖത്തര്‍ അമീര്‍ ഇന്ത്യയില്‍: കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ജയശങ്കര്‍; പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച സൗഹൃദത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി - JAISHANKAR CALLS ON AMIR OF QATAR

In this image released by @DrSJaishankar via X on Monday, Feb. 17, 2025, External Affairs Minister S Jaishankar during a meeting with the Amir of the State of Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, in New Delhi. ( X@DrSJaishankar )