ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്‌ക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ജയറാം രമേശ് - JAIRAM RAMESH ON GST RATE SLABS

ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം, പൊതു നിരക്കുകൾ എന്നിവ കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Jairam Ramesh (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 30, 2025 at 5:40 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ്. ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം, പൊതു നിരക്കുകൾ എന്നിവ കുറയ്‌ക്കുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് പിന്തുണ നൽകിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, നിരക്ക് കുറയ്ക്കലിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജയറാം രമേശ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ 2024-25 കാലയളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണം, കാരണം നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ അവരുടെ വരുമാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

40 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ആഡംബര വസ്‌തുക്കളുടെ അധിക നികുതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കൈമാറണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കിടാത്ത വിവിധ സെസുകളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് 17-18% വരെ ലാഭം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകളുടെയും ബഹുജന ഉപഭോഗ വസ്‌തുക്കളുടെയും നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളായ കർണാടക, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ്, കേരളം, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്‌നാട്, തെലങ്കാന, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്," കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

നിരക്ക് കുറയ്ക്കലിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിയമാനുസൃതമാണെന്നും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് & പോളിസി (NIPFP) അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇതിന് ശക്തി പകരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

നിരക്ക് സ്ലാബുകൾ കുറയ്‌ക്കാൻ മാത്രമല്ല നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വലിയ ലഘൂകരണം വരുത്താനുമായി കോൺഗ്രസ് GST 2.0 ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.

"അടുത്ത ആഴ്‌ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ യോഗം മോദി സർക്കാർ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കാനും മാധ്യമശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനുമായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ലെന്നും മറിച്ച്, ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസത്തിലേക്ക് ഇത് നമ്മെ നയിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

