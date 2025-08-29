ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുകയാണെന്ന വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജപ്പാൻ-ചൈന സന്ദർശനത്തെ വിമര്ശിച്ചാണ് മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് രംഗത്തെത്തിയത്. മണിപ്പൂർ സംഘര്ഷത്തിന് പിന്നാലെ മോദി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അവഗണിച്ചെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവരെ കയ്യൊഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിനെ ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരിഗണിച്ചില്ല. സംഘർഷം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"2023 ലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളെ വിലയിരുത്താനായി മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾ മോദിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുമായും, സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളുമായും, ജനങ്ങളുമായും ഇടപഴകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിസമ്മതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മണിപ്പൂരിനെ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശ രാജ്യങ്ങള് സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും മണിപ്പൂരിനെ കൈവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് " അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
The Frequently Flying (and more frequently lying) Prime Minister is off to Japan and China.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 29, 2025
His visit to China is a moment of some reckoning for India. We are being forced to normalise relations with China -- largely on their terms, with China trying to take advantage of the…
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചൈനാ സന്ദർശനം അവരുടെ നിര്ബന്ധത്തിനും സമ്മര്ദത്തിനും വഴങ്ങിക്കൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യ- അമേരിക്ക നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലെ വിള്ളല് മുതലെടുക്കാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതായും ജയറം രമേശ് പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൻ്റെ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനൊപ്പം നിന്നവരാണ് ചൈന, ഇതെല്ലാം മറന്ന് ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെയാണ് മോദി ചൈന സന്ദര്ശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
അതേസമയം, 15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച ജപ്പാന് തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിലെത്തി. ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഉച്ചകോടി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കയുടെ താരിഫ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ചുവടുവയ്പ്പിലാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ജപ്പാനുമായും ചൈനയുമായും നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ജപ്പാനും ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ ചൈനയും മോദി സന്ദർശിക്കും.
ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിന് രൂപം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗേരു ഇഷിബയുമായി ചേർന്ന് സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാനും സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും AI, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മോദി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ SCO യിലെ സജീവവും ക്രിയാത്മകവുമായ ഒരു അംഗമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. പൊതുവായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനും പ്രാദേശിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും SCO അംഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
