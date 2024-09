സാഗർ പരിക്രമ: ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന പുതിയ കാല്‍വയ്‌പിലേക്ക്, ലോകം ചുറ്റാന്‍ ഒരുങ്ങി രണ്ട് സ്‌ത്രീകള്‍ - Women To Sail Around The World