ഇവളൊരു ജഗജില്ലി തന്നെ; 1000 കിലോയിലേറെ ഭാരം, ഒരാൾ പൊക്കം, നാട്ടിലെങ്ങും ചർച്ച ജാഫറാബാദി എരുമ

ഗുജറാത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.

Jafarabadi Buffalo
Published : October 11, 2025 at 5:38 PM IST

ഗാന്ധിനഗർ: നല്ല കൊഴുത്തുരുണ്ട ശരീരം... കടും കറുപ്പ് നിറം, വലിയ കൊമ്പുകൾ... ഗുജറാത്തിലെ ജാഫറാബാദി എന്ന എരുമ ആളൊരു ജഗജില്ലിയാണ്. ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കി പോകും. 1000 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന എരുമയാണ് നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയം.

2018ൽ ജുനഗഡിലെ കാമധേനു സർവകലാശാലയിലെ മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ജാഫറാബാദി എന്ന എരുമ ജനിക്കുന്നത്. മറ്റ് പോത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്‌തത തോന്നാൻ കാരണം ഇവൻ്റെ ഭാരമാണ്. ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജാഫറാബാദി എരുമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.

സാധാരണയായി ജാഫറാബാദി എരുമകൾക്കും കാളകൾക്കും 700 കിലോഗ്രാം മുതൽ 800 കിലോഗ്രാം വരെയാണ് ഭാരമുണ്ടാവുക. ഏകദേശം 32 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു കാളക്കുട്ടി ജനിച്ച വാർത്ത വന്നിരുന്നു. അപൂര്‍വ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായാണ് ഭാരം സാധാരണയേക്കാൾ വർധിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഇതിനെ 'ഛോട്ടാ ഹതിന' (ചെറിയ ആന) എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്.

ഡിമാന്‍ഡ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാ..

ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിലെ ജുനാഗഡ്, പോർബന്തർ, അമ്രേലി, ഭാവ്‌നഗർ, രാജ്കോട്ട്, മോർബി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ മാൽധാരി സമൂഹമാണ് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എരുമകളെ കൂടുതലും വളർത്തുന്നത്. വടക്കൻ ഗുജറാത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.

എരുമയുടെ നെറ്റിയിലും കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും വാലിലും മൂക്കിലും വെളുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാകും. അത്തരം എരുമകളെ 'ചാന്ദ്‌നി' ജാഫറാബാദി എരുമകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ജാഫറാബാദി എരുമയുടെ പാലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.

ജാഫറാബാദി എരുമ

പാലുത്‌പാദനത്തിലും കേമൻ: ഒരു ശതമാനം മുതൽ 14 ശതമാനം വരെയാണ് പാലിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ്. ജാഫറാബാദി എരുമയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 2,000 ലിറ്റർ മുതൽ 2,500 ലിറ്റർ വരെ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ കൃത്യമായ പരിചരണവും ഭക്ഷണവും നൽകിയാൽ 3,700 ലിറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ പാൽ നൽകുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്.

ക്ഷീരകർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മുതല്‍ക്കൂട്ടാണ് ഈ ഇനത്തിലുള്ള എരുമ. ജാഫറാബാദി എരുമയ്ക്ക് പച്ചപ്പുല്ലും കാലിത്തീറ്റയും ധാരാളം ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളും നൽകിയാൽ മതി. പാലുത്‌പാദനം ഗണ്യമായി വർധിക്കും. കാലാവസ്ഥയും മറ്റുമായി എളുപ്പത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന എരുമ കൂടിയാണിത്.

ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ അറിയാതെ പോലും പശുക്കൾക്ക് നൽകരുതേ; ജീവന് ഭീഷണിയാകും

