ജമ്മു- ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ കനത്ത സുരക്ഷ; സംഭവം ഉധംപൂരിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ

ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ ഉധംപൂരില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സേന. നടപടി സിയോജ് ധര്‍ മേഖലയിലെ തീവ്രവാദി ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ. മേഖലയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുകയാണെന്ന് ഇന്‍റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ഉധംപൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച് സുരക്ഷ സേന. സിയോജ്‌ ധാര്‍ മേഖലയില്‍ തീവ്രവാദികളും സുരക്ഷ സേനയും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഭവം. ജമ്മു-ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയ പാതയിലും സുരക്ഷ ശക്തമാണ്.

ദോഡ ഉധംപൂര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിയോജ് ധര്‍ മേഖലയിലാണ് തീവ്രവാദി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 19) വൈകുന്നേരം മുതലാണ് സുരക്ഷാ സേനയും തീവ്രവാദികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. മേഖലയില്‍ ഇപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുകയാണെന്ന് ജമ്മു ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പൊലീസ് (ഐജിപി) ആനന്ദ് ജെയിന്‍ പറഞ്ഞു.

എസ്‌ഒജിയുടെയും ജെകെപിയുടെയും ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്‍റെയും സംയുക്ത സംഘങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷനില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സിയോജ്‌ ധാരില്‍ തീവ്രവാദി സാന്നിധ്യമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ തീവ്രാദികളെ തുരത്താന്‍ എസ്‌ഒജി (സ്‌പെഷല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ ഗ്രൂപ്പ്) സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.

ഈ ഓപ്പറേഷനില്‍ സുരക്ഷ സേന തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു. ഓപ്പറേഷനില്‍ ഒരു സൈനികന്‍ വീരമ്യത്യു വരിച്ചതായി സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു. മേഖലയില്‍ ഡ്രോണുകളും ഹെലികോപ്‌റ്ററുകളും തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദികളുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഓപ്പറേഷന്‍ തുടരുകയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നേരത്തെയും കുല്‍ഗാമിലും സുരക്ഷാ സേനയും തീവ്രവാദികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. 'ഓപ്പറേഷൻ ഗുഡ്ഡർ' എന്ന് പേരിട്ട ഓപ്പറേഷന്‍ സെപ്‌റ്റംബര്‍ 9നാണ് അവസാനിച്ചത്.

ഓപ്പറേഷനില്‍ രണ്ട് ലഷ്‌കർ-ഇ-തൊയ്ബ ഭീകരരെ കൊലപ്പെടുത്തി. പാകിസ്ഥാൻ പൗരനായ റഹ്മാൻ, ഷോപ്പിയാനിലെ ദരംദോറ നിവാസിയായ അമീർ അഹമ്മദ് ദർ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ മേഖലയില്‍ നിന്നും ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ ഗുഡ്ഡർ അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചിനാർ കോര്‍പ്‌സ്‌ എക്‌സില്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി പ്രദേശത്ത് ഭീകരരും സുരക്ഷ സേനയുമായി നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ജൂണ് 26നും മേഖലയില്‍ ഒരു ഭീകരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹൈദര്‍ എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജെയ്‌ഷെ ഇ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ ഉന്നത കമാന്‍ഡറായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ഹൈദര്‍. കഴിഞ്ഞ നാല്‌ വര്‍ഷമായി ഇയാള്‍ ഭീകര സംഘടനയില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 25നും മേഖലയില്‍ ഒരു ഭീകരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബസന്ത്ഗഡ് മേഖലയിലെ ഒളിത്താവളത്തില്‍ വച്ചാണ് ഇയാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിത്താവളത്തില്‍ നിന്നും നിരവധി ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

