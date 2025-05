ETV Bharat / bharat

പാക് ഷെല്ലാക്രമണം; രജൗരിയിൽ രണ്ടു വയസുകാരിയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു - FIVE KILLED IN PAK ATTACK

Security personnel and civilians gather near vehicles damaged due to an attack from Pakistan, in Jammu, Saturday ( ETV Bharat )