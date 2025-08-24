ശ്രീനഗര്: 24 മണിക്കൂറായി ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. വിവിധ ജില്ലകളില് ജനജീവിതം താറുമാറായി. ജമ്മു ഡിവിഷനിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേറെയും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. മഴ ശക്തമായതോടെ എങ്ങും പ്രളയ സമാന സാഹചര്യമാണ്.
ഞായറാഴ്ച എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. കനത്ത ഇടിമിന്നല് മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. മേഘവിസ്ഫോടനം, ഉരുള് പൊട്ടല്, മിന്നല് പ്രളയം അടക്കം പ്രവചിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. നദികളിലും അരുവികളിലും ഇറങ്ങരുതെന്നും ഉരുള് പൊട്ടല് സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളില് നിന്ന് മാറിത്താമസിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.
ജമ്മു പത്താന് കോട്ട് ദേശീയ പാതയിലെ സുപ്രധാന പാലത്തിന് കനത്ത മഴയില് കാര്യമായ കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. കത്വ ജില്ലയിലെ സഹര് ഖാദ് അരുവിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലമാണിത്. ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിര്ത്തി വച്ചു.
പാലത്തിലൊന്നിന് കനത്ത കേടുപാടുകളുണ്ടായെന്ന് സ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ച കത്വ ഡെപ്യൂട്ടീ കമ്മീഷണര് രാജേഷ് ശര്മ്മ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പാലത്തിനും ബലക്ഷയമുള്ളതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. പഴയ പാലത്തിനായണ് കാര്യമായ കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയതിനെക്കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങള് ഉണ്ട്. ഏതായാലും മുന്കരുതല് എന്നനിലയില് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പകരമുള്ള മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോള് വാഹനങ്ങള് കടത്തി വിടുന്നത്. ദേശീയ പാത അധികൃതരും അവരുടെ എന്ജീനിയര്മാരും പാലം പരിശോധിക്കുകയാണ്.
കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ജനങ്ങള് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര് അബ്ദുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. എല്ലാ വകുപ്പുകളും ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സര്ക്കാര് വക്താവ് അറിയിച്ചു. കണ്ട്രോള് റൂമുകള് മുഴുവന് സമയവും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
Chief Minister has directed all concerned departments to remain on high alert, as heavy rains have caused waterlogging in several residential areas of Jammu & Kashmir, with rivers & nallahs flowing above danger mark. Control rooms are active & CM Office is in touch with…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 24, 2025
വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് മുന്ഗണന നല്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴുക്കുചാല് സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങള് അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
പൊതു ജനങ്ങള് അതീവ കരുതലോടെ ഇരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. അവശ്യ സുരക്ഷ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണം.
ജമ്മു നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളില് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ജാനിപൂര്, രൂപ് നഗര്, തലാബ് ട്രില്ലൂ, ജ്യുവല് ചൗക്ക്, ന്യൂ പ്ലോട്ട്, സഞ്ജയ് നഗര് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വീടുകളില് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പല വീടുകളുടെയും മതിലുകള് തകര്ന്നു. നിരവധി വാഹനങ്ങള് ഒഴുകിപ്പോയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.
ഈ മാസം 27 വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതര് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജമ്മുവിലെ ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് മെഡിസിനിലെ അന്പതോളം വിദ്യാര്ത്ഥികള് വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം ഹോസ്റ്റലില് കുടുങ്ങി. ബക്ഷി നഗറിന് സമീപമുള്ള കനാല് റോഡിലാണ് ഹോസ്റ്റല്. ഇവരെ പിന്നീട് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും പൊലീസും ചേര്ന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. ഹോസ്റ്റല് സമുച്ചയത്തിന്റെ താഴത്തെ നില പൂര്ണമായും വെള്ളത്തിലായിരുന്നു.
24 മണിക്കൂറിനിടെ ജമ്മുവില് 190.4 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് പെയ്തത്. നൂറ് വര്ഷത്തിനിടെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഴയാണിത്. 1926 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് 228.6 മില്ലിമീറ്റര് മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 11ന് 189.6 മില്ലിമീറ്റര് മഴ പെയ്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഴ.
ഉധംപൂരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴ പെയ്തതില് രണ്ടാം സ്ഥാനം. 144.2 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ കത്രയുണ്ട്. ഇവിടെ 115 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് പെയ്തത്. സാംബയില് 109 മില്ലിമീറ്റര് മഴയുണ്ടായി. കത്വയില് 90.2 മില്ലിമീറ്റര് മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ശ്രീനഗറില് 13.5 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് പെയ്തത്.
കനത്ത മഴയ്ക്കിടയിലും ജമ്മു -ശ്രീനഗര് ദേശീയ പതായും ശ്രീ നഗര് ലേ ഹൈവേയും ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൂഞ്ചിനെയും രജൗരിയെയും ഷോപ്പിയാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുഗള് റോഡ് ഉരുള് പൊട്ടല് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കിഷ്ത്വറിനെയും ദോഡയെയും അനന്തനാഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിന്തന് റോഡും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സാമ്പയിലെ ബസന്തര്, കത്വയിലെ ഉജും രവിയും ദോഡയിലെ ചിനാബ്, കിഷ്ത്വര്, റാമ്പാന്, ജമ്മുഉധംപൂരിലെയും ജമ്മുവിലെയും താവി തുടങ്ങിയ നദികള് അപകടകരമാം വിധം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്.