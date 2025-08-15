ETV Bharat / bharat

സംസ്ഥാന പദവി ഞങ്ങളുടെ അവകാശം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ കേന്ദ്രത്തോട് തുറന്നടിച്ച് ഉമർ അബ്‌ദുല്ല - OMAR ABDULLAH SPEECH

സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒപ്പ് ശേഖരണ കാമ്പയിൻ തുടങ്ങുമെന്നും ഉമർ അബ്ദുല്ല

Omar Abdullah (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 9:39 PM IST

2 Min Read

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിന് നഷ്ടപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പദവി തിരികെ നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് ഒരു ആനുകൂല്യമല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. 79ആം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ശ്രീനഗറിലെ ബക്ഷി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കശ്മീരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

സംസ്ഥാന പദവി നിഷേധിക്കുന്നത് എന്തിന്?

പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം താൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണെന്ന് ഉമർ അബ്ദുല്ല വൈകാരികമായി പറഞ്ഞു. അന്ന് താനൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നെന്നും ഇന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തലവനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവിയും സ്വന്തം പതാകയും സ്വത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതെല്ലാം നഷ്ടമായെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജമ്മു മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീനഗറിലെ ബക്ഷി സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ (PTI)

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നും ഉമർ അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു. ഒരു ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ജമ്മു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു (PTI)

കിഷ്ത്വാർ ദുരന്തം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിഷ്ത്വാറിൽ ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 60 പേർ മരിക്കുകയും നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ഉമർ അബ്ദുല്ല ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ദുരന്തബാധിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പരേഡിന് ശേഷം നടക്കാറുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കി.

ജമ്മു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു (PTI)

ഒപ്പ് ശേഖരണ കാമ്പയിൻ

സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഒപ്പ് ശേഖരണ കാമ്പയിൻ തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഉമർ അബ്ദുല്ല അറിയിച്ചു. കത്തുകളെഴുതുകയും പ്രമേയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തിട്ടും പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം. അടുത്ത എട്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് ജമ്മു കശ്മീരിലെ 20 ജില്ലകളിലും ഒപ്പ് ശേഖരണ കാമ്പയിൻ നടത്തുമെന്നും ഈ ഒപ്പുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സമർപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജമ്മു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു (PTI)

ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറുടെ സന്ദേശം

രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾക്കും സൈനികർക്കും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, കിഷ്ത്വാറിലെ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. സമാധാനത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിയുടെയും ഈ യാത്രയിൽ ആരും ഒറ്റപ്പെടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ

ഏപ്രിൽ 22ന് പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജമ്മു കശ്മീരിൽ വ്യാപകമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള പരിശോധനകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹൈവേകളിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലും കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി. ആഘോഷങ്ങളിൽ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ കാണിച്ചാണ് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

