മയക്ക് മരുന്ന് വേട്ടക്കിടെ പരിക്കേറ്റു; ജമ്മുവില്‍ ബിഎസ്‌എഫ് ജവാന് വീരമൃത്യു - BSF CONSTABLE DIED IN AN OPERATION

കോൺസ്റ്റബിൾ രാജിബ് നുനിയയ്‌ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സൈനികർ.

BSF Constable Rajib Nunia (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 9:45 AM IST

ജമ്മു കശ്‌മീർ: അഖ്‌നൂരിലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര അതിർത്തിയിലെ മയക്ക് മരുന്ന് വേട്ടക്കിടെ സൈനികന് വീരമൃത്യു. കോൺസ്റ്റബിൾ രാജിബ് നുനിയയയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന. അചഞ്ചലമായ ധൈര്യം, പ്രതിബദ്ധത, സമർപ്പണം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തെയെന്നും ഓർമിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സൈനികർ പറഞ്ഞു.

"2025 ഓഗസ്റ്റ് 22ന് ജമ്മുവിലെ അഖ്‌നൂർ പ്രദേശത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരനായ കോൺസ്റ്റബിൾ രാജിബ് നുനിയയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അചഞ്ചലമായ ധൈര്യം, പ്രതിബദ്ധത, സമർപ്പണം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തെ എന്നും ഓർമിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാജിബ് നുനിയയുടെ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന്" സുരക്ഷാ സേന എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ജമ്മുവിലെ മിരാൻ സാഹിബ് മേഖലയില്‍ മയക്ക് മരുന്ന് സംഘത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷാ സേനയും നാർകോട്ടിക്‌സ് ബ്യൂറോയും സംയുക്തമായി ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തിയത്. ഓപ്പറേഷനില്‍ ഒരാളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്‌തു. ഇയാളുടെ പക്കല്‍ നിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്തതായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്‌റ്റ് 22ന് നടത്തിയ ഈ ഓപ്പറേഷനിലാണ് സൈനികന് പരിക്കേറ്റത്.

അടുത്തിടെ ജമ്മു അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ 75 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ മയക്ക് മരുന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നതായി അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന പറഞ്ഞു. അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയും നാർകോട്ടിക്‌സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും മിസോറാം എക്‌സൈസും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് മയക്ക് മരുന്ന് പിടികൂടിയത്.

