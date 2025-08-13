ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീർ അതിർത്തി മേഖലയായ സാംബ ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച രാത്രി കർഫ്യൂ ഉത്തരവ് ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടം പിൻവലിച്ചു. ജില്ലയിലെ രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് രാത്രി കർഫ്യൂ ഉത്തരവ് നിലനിന്നിരുന്നത്. കർഫ്യൂ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഭരണകൂടം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പിൻവലിച്ചതിന് ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടം ഇതുവരെ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
"സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാംബ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രി കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി" എന്ന തലക്കെട്ടോടെയായിരുന്നു പത്രക്കുറിപ്പ്. എന്നാൽ പിന്നീടത് പിൻവലിച്ചതായും നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്നും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് (ഡിഐപിആർ) പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷാ സേനയിലെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സാംബയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഭരണകൂടം തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് സാംബ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയുഷി സുഡാൻ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച രാത്രികാല കർഫ്യൂ ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെ...
അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയുടെ (ബിഎസ്എഫ്) പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് പുതുതായി രാത്രി കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 5 വരെ നിയന്ത്രണം ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവില് പറഞ്ഞിരുന്നു.
അടിയന്തരമായി സാധുവായ കാരണങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ കർഫ്യൂ സമയങ്ങളിൽ സഞ്ചാരം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ബിഎസ്എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഉത്തരവില് പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു.
രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അതിർത്തി നിരീക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സുരക്ഷ ഏജൻസികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമം, ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ സാംബ ജില്ലയിലെ സന്യാൽ ബെൽറ്റിൽ നടന്ന ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാല് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
