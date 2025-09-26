ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ഐടി വ്യവസായി വേണുഗോപാലകൃഷ്ണന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടക്കാല ജാമ്യം
തൊഴിലിടത്തിൽ വച്ച് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തതിന് പ്രതികാരമായി ഹണി ട്രാപ്പ് കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കിയെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആരോപണം. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറണമെന്ന യുവതിയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.
Published : September 26, 2025 at 5:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഐടി വ്യവസായി വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണന് സുപ്രീംകോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കാൻ കോടതി വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചു.
യുവതിയെ ഹണി ട്രാപ്പിലൂടെ 30 കോടി രൂപ തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന പരാതിയാണ് കേസിൽ ആദ്യം പുറത്തുവന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് വഴിത്തിരിവുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വ്യവസായി നടത്തിയ ലൈംഗിക അതിക്രമം എതിർത്തതിൻ്റെ പ്രതികാരമായി യുവതിയെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്ന് പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ലിറ്റ്മസ് സെവൻ ഐടി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സിഇഒ ആയ വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് യുവതി ഉന്നയിച്ചത്.
യുവതിയുടെ പരാതിയും തുടർനടപടികളും
യുവതിയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഐടി വ്യവസായിക്കെതിരെ കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്ക് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് സിഇഒ വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ ചുമത്തിയത്. തൊഴിലിടത്തിൽ വച്ച് വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവതി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് അടക്കം പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
യുവതിയുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് ഇൻഫോപാർക്ക് പൊലീസ് ഈ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. ഒന്നര വർഷം കമ്പനി സിഇഒയുടെ എക്സിക്യുട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്ന യുവതി, ഇയാൾ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് രണ്ട് മാസം മുൻപ് ഭർത്താവിനൊപ്പം ഹണി ട്രാപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായി. കൊച്ചി സെൻട്രൽ പൊലീസ് എടുത്ത ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം സിഇഒ തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് ചുമത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജിയും സിഇഒയുടെ പ്രതികരണവും
തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് ചുമത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച യുവതി, ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ഉടമയ്ക്കെതിരായ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് നടത്തുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണം പക്ഷപാതപരമാണെന്നും പ്രതിയായ 50 വയസ്സുകാരനായ വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണനെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും യുവതി ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകളും പുതിയ കേസും
ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അന്വേഷണം അലസവും പക്ഷപാതപരവും ശത്രുതാപരവുമായാണ് നടന്നതെന്നാണ് യുവതി ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെയും ഇയാളുടെ മൂന്ന് ജീവനക്കാരായ ജേക്കബ് തമ്പി, എബി പോൾ, ബിമൽ രാജ് ഹരിദാസ് എന്നിവർക്കെതിരെയും പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ലൈംഗിക പീഡനം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്.
സെപ്റ്റംബർ 11ന്, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ എടുത്തു കാട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എഫ്ഐആറിലെ ഒഴിവാക്കലുകളും ഇരയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ കാലതാമസവും വീഴ്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എറണാകുളം സെൻട്രൽ, ഇൻഫോപാർക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് കേസുകളും ഒരുമിപ്പിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരിയുടെ ആവശ്യം. സമയബന്ധിതവും നീതിയുക്തവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കണം എന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഒക്ടോബർ 4ന് പരിഗണിക്കും.
