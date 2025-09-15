ETV Bharat / bharat

ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങില്‍ സമഗ്ര മാറ്റം, അറിയാം പുതിയ നിയമങ്ങള്‍

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഈ നീക്കം ടിക്കറ്റ് ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും യഥാർഥ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

IRCTC RAILWAY AADHAAR TICKET
IRCTC NEW RULES (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 11:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് സംവിധാനം കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഐആർസിടിസി വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ജനറൽ റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കും.

റിസർവേഷൻ വിൻഡോ തുറക്കുന്ന ആദ്യ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് അനിവാര്യമായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഈ നീക്കം ടിക്കറ്റ് ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും യഥാർഥ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ സെൻ്റര്‍ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (സിആർഐഎസ്), ഐആർസിടിസി എന്നിവയുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

റെയിൽവേ കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്നുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. യാത്രക്കാർക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ റിസര്‍വേഷന്‍ കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അതേസമയം, അംഗീകൃത റെയിൽവേ ടിക്കറ്റിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് റിസർവേഷൻ വിൻഡോ തുറക്കുന്ന ആദ്യ 10 മിനിറ്റിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

ടിക്കറ്റിങ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനും ഐആർസിടിസി ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് അഗ്രഗേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് ലഭിച്ച ഈ അനുമതി, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ടിക്കറ്റിങ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകും. ഒപ്പം, വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കുമിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഐആർസിടിസിക്ക് അധിക വരുമാനം നേടാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

കൂടാതെ, തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും അതിന് പുതിയ നാല് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഎംഡി സഞ്ജയ് കുമാർ ജെയിൻ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സികളോട് പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഐആർസിടിസി.

ഐആർസിടിസി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഏകീകൃത അറ്റാദായം 7% വർധിച്ച് 330.7 കോടി രൂപയായി. വരുമാനം 3.8% വളർച്ചയോടെ 1,159.68 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം 9% വളർന്നപ്പോൾ ടൂറിസം മേഖല 21% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRCTCRAILWAYAADHAARTICKETIRCTC NEW RULES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.