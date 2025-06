ETV Bharat / bharat

രാജ്യാന്തര യോഗാദിനം: ജൂണ്‍ 21ന് പതിനായിരങ്ങള്‍ യോഗ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും, വിശാഖപട്ടണത്തെ ആര്‍കെ കടപ്പുറത്ത് മോദി പരിപാടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും - INTERNATIONAL YOGA DAY 2025

A sage and two women perform 'Vrikshasana' (a standing balancing yoga posture) ahead of International Yoga Day on the banks of River Ganga, in Prayagraj on Wednesday ( ANI )