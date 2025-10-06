നാവിക സേനയുടെ പൊൻതൂവൽ, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തില് ഇനി കരുത്തേറും; ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത് കമ്മിഷൻ ചെയ്തു
വിശാഖപട്ടണം: ഇന്ത്യ തദേശീയമായി നിർമിച്ച ആൻ്റി സബ്മറൈൻ യുദ്ധക്കപ്പലും രണ്ടാമത്തെ ആൻ്റി-സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ ഷാലോ വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റായ (ASW-SWC) ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത് കമ്മിഷൻ ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ നാവിക സേന. വിശാഖപട്ടണത്തെ നേവൽ ഡോക്ക്യാർഡിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് കമ്മിഷൻ ചെയ്തത്. കിഴക്കൻ നാവിക കമാൻഡിലെ ഫ്ലാഗ് ഓഫിസർ കമാൻഡിങ്-ഇൻ-ചീഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ രാജേഷ് പെൻഡാർക്കർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത് കമ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ ശേഷി വർധനയിലും തദ്ദേശീയവത്ക്കരണത്തിലുമുള്ള സ്ഥിരമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് കിഴക്കൻ നാവിക കമാൻഡ് ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
The #IndianNavy is set to commission #Androth, the second Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC), at a ceremonial event scheduled to be held on #06Oct 2025 at the Naval Dockyard, Visakhapatnam.— SpokespersonNavy (@indiannavy) October 5, 2025
അർണാല, നിസ്താർ, ഉദയഗിരി, നീലഗിരി, ആന്ത്രോത്ത് എന്നീ കപ്പലുകളും സമീപകാലത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി. തദ്ദേശീയ രൂപകൽപ്പന, നിർമാണ വൈദഗ്ധ്യം, തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നവീകരണം എന്നിവയിലൂടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് (സ്വാശ്രയത്വം) പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത്
ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധക്കപ്പലിന് 'ആന്ത്രോത്ത്' എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 77 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ-വാട്ടർജെറ്റ് സംയോജനത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ നാവിക യുദ്ധക്കപ്പലാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ നാവിക പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും തീരദേശ നിരീക്ഷണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത് സഹായിക്കും. ശത്രു അന്തർവാഹിനികളെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത്.
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രാതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് അത്യാധുനികവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ടോർപ്പിഡോകളും തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച റോക്കറ്റുകളും കപ്പലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ തദേശീയ കപ്പൽ നിർമാണത്തിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത്. കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എൻജിനിയേഴ്സാണ് ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത് നിർമിച്ചത്.
കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് വിശാഖപട്ടണം നാവിക താവളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അത്യാധുനിക മൾട്ടി-മിഷൻ സ്റ്റെൽത്ത് ഫ്രിഗേറ്റുകളുള്ള ഐഎൻഎസ് ഉദയഗിരിയും ഐഎൻഎസ് ഹിമഗിരിയുമായിരുന്നു പുറത്തുവിട്ടത്.
