ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച. പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ മതിൽ ചാടി കടന്ന് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഒരാൾ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. പുലർച്ചെ 5:50 ഓടെ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ സമീപത്തെ മരത്തിലൂടെയാണ് ഇയാൾ മതിൽ ചാടി കടന്ന് പാർലമെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
പാർലമെൻ്റ് ഗേറ്റിലെ ടികെആർ 2 - നോർത്ത് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ഇടയിലുള്ള മതിൽ ചാടി ഇയാൾ ഗരുഡ ഗേറ്റിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെ പിടികൂടി ഡൽഹി പൊലീസിന് കൈമാറി. ഇയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നടക്കുകയാണ്, ശേഷം മാത്രമെ ഇയാളുടെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമാകൂ.
പാർലമെൻ്റിലെ മുൻകാല സുരക്ഷ വീഴ്ചകളെ ഈ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. 2001 ഡിസംബർ 13 ന് പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ, ജെയ്ഷ്-ഇ-മുഹമ്മദ് എന്നീ സംഘടനകളിലെ തീവ്രവാദികൾ പഴയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരം ആക്രമിച്ചു, അഞ്ച് ഭീകരർ ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മുൻകാല സംഭവമിങ്ങനെ
2001 ൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ 22-ാം വാർഷികത്തിൽ, 2023 ഡിസംബറിലായിരുന്നു സംഭവം. ശൂന്യവേളയിൽ രണ്ടുപേർ സന്ദർശക ഗാലറിയിൽ നിന്ന് സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലേക്കും എംപിമാർക്കിടയിലേക്കും ചാടുകയായിരുന്നു. ഇവർ മേശപ്പുറത്ത് കൂടി ചാടി മുന്നോട്ട് വന്നു. സ്പീക്കറുടെ ചേംബർ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇരുവരും നീങ്ങിയത്. ചേംബറിലേക്ക് ചാടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും കളര് സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
അവർ സർക്കാർ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഒരാളെ എംപിമാർ പിടികൂടുകയും മറ്റൊരാളെ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. ഷൂവിനുള്ളിൽ കളർ സ്പ്രേ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചായിരുന്നു ഇവർ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചത്. സംഭവത്തിനിടെ ഷൂവെറിയാനും ഇവർ ശ്രമിച്ചു. ഇവരിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ കാനും പിടികൂടിയിരുന്നു.
പാർലമെൻ്റിലുണ്ടായ സുരക്ഷ വീഴ്ചയിൽ ആറ് പേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. നാലുപേരെ പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ പിടിച്ചിരുന്നു. പിടിയിലായ നാല് പേരുടെയും അറസ്റ്റും ഉടൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി. സംഘത്തിലെ അഞ്ചാമൻ ഗുഡ്ഗാവ് സ്വദേശി ലളിത് ഝാ ആണെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതിക്രമത്തിന് മുൻപ് ഇവർ താമസിച്ചത് ലളിത് ഝായുടെ വീട്ടിലാണെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.
ലോക്സഭയിൽ സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ച സാഗർ ശർമ്മ ലഖ്നൗ സ്വദേശിയെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ആറ് പേരും അതിക്രമത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണെന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ എട്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ശേഷം പുതിയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടും സുരക്ഷ വീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.
