ETV Bharat / bharat

ചൂടില്‍ ഇന്ത്യ വെന്തുരുകുന്നു; ഉഷ്‌ണതരംഗം കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചത് ഈ പ്രായക്കാരെ; മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കാം, കേരളത്തിനും മുന്നറിയിപ്പ്

A girl uses a scarf to protect herself from the heat ( ANI )