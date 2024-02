പശ്ചിമ ബംഗാൾ: ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയില്‍ നിന്നും സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ പിടികൂടി. വ്യാഴാഴ്‌ച (25/01/2024) അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ മൂന്നിടങ്ങളിലായി ഡയറക്‌ടർ ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ റെയ്‌ഡുകളിലാണ് 72 സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ പിടികൂടിയത് (DRI has seized 72 gold biscuits in three separate raids from the Indo-Bangladesh border).

5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 11.952 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകളാണ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂച്ച് ബിഹാർ, അലിപുർദുവാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. സഞ്ജു പ്രമാണിക്, മിസാനൂർ പ്രമാണിക്, റഫീഖുൽ ഇസ്‌ലാം, ഇസ്‌മായിൽ ഹഖ്, മതിയുർ റഹ്മാൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികള്‍ എല്ലാവരും കൂച്ച് ബിഹാറിലെ താമസക്കാരാണ്.

രഹസ്യ വിവരത്തെത്തുടർന്ന് ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ട് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. കൂച്ച് ബിഹാറിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് സ്വർണം കടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികള്‍ പിടിയിലായത്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി വ്യത്യസ്‌ത റൂട്ടുകളിലൂടെ ചരക്ക് കടത്തി പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

സഞ്ജു, മിസാനൂർ, റഫീഖുൽ എന്നിവരെ ബസിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും, ഇവരിൽ നിന്ന് 43 സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അരയിൽ കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു ഇവർ.

മൂവരെയും ചോദ്യം ചെയ്‌തതിന് ശേഷമാണ് ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇസ്‌മായിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. കാഞ്ചൻകന്യ ട്രെയിനിൽ പോകുകയായിരുന്ന പ്രതി ഹസിമാര ദൽഗാവ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തു.

അലിപുർദുവാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ റെയ്‌ഡിനിടെ പടടിക് എക്‌സ്‌പ്രസിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ അംഗമായ മതിയൂർ അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 14 സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ ഡിആർഐ സംഘം കണ്ടെടുത്തു. സെല്ലോടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വയറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ബിസ്‌ക്കറ്റ്.

വ്യാഴാഴ്‌ച (25/01/2024) സിലിഗുരി സബ് ഡിവിഷണൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അഞ്ചുപേരെയും 14 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഇവരുമായി മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.