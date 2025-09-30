ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തില് വീണ്ടും സുരക്ഷാ ഭീഷണി; സംഭവം 200 യാത്രക്കാരുമായി പറന്നുയരുന്നതിനിടയില്
സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിട്ടത് മുംബൈയില് നിന്ന് ഡല്ഹിയിലേക്ക് സര്വീസ് നടത്തിയ വിമാനത്തിന്.
Published : September 30, 2025 at 1:50 PM IST
മുംബൈ (മഹാരാഷ്ട്ര): മുംബൈയില് നിന്ന് ഡല്ഹിയിലേക്ക് പോയ ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണി. 200 യാത്രക്കാരുമായി പോയ വിമാനത്തിനാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സുരക്ഷാഭീഷണി നേരിട്ടത്. തുടര്ന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തിരച്ചില് നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. വിശദമായ പരിശോധനകള്ക്ക് ശേഷം വിമാനം വീണ്ടും പറക്കാന് അനുമതിച്ചു.
സെപ്റ്റംബര് 30 ന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായി എയർലൈൻസിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു. 6E 762 വിമാനത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്. ഉടന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും ആവശ്യമായ പരിശോധനകള് നടത്തുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ പരിശോധനകള് നടത്തുന്നതിനായി അവരുമായി പൂര്ണമായും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ഡിഗോ അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
സമാനമായ രീതിയില് നേരത്തെയും ഭീഷണി
സമാനമായ രീതിയില് സെപ്റ്റംബർ 19 ന് നേരത്തെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഫുക്കറ്റിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം വിമാനത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. വിമാനത്തിന്റെ ശുചിമുറയില് ബോംബുണ്ടെന്നും പറക്കുന്നതിനിടയില് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അഞ്ജാതന്റെ ഭീഷണി. മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. ഈ സമയം വിമാനം ചെന്നൈയുടെ വ്യോമപരിധിയില് ആയിരുന്നു. ഉടന് ഇന്ഡിഗോ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു.
പിന്നീട് സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മുംബൈയില് നിന്ന് ഫുക്കറ്റിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഇന്ഡിഗോ വിമാനമാണ് ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വിമാനം പുലര്ച്ചെ 3.45 ന് തായ്ലഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. തായ്ലന്ഡ് സമയം 8.07 ന് വിമാനം ലാന്ഡ് ചെയ്തു.
സമാനമായ ഒരു സംഭവത്തിൽ, സെപ്റ്റംബർ 14 ന് ലഖ്നൗവിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം 6E-2111, പറന്നുയരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിക്കുകയും ബേയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മുൻകരുതൽ നടപടിയായി വിമാനം ബേയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു, എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കി. തുടര്ന്ന് യാത്രക്കാര്ക്ക് ഡല്ഹിയിലേക്ക് പോകാനായി എയര്ലൈന് മറ്റൊരു വിമാനം ഏര്പ്പാട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
അടുത്തിടെ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം അബുദാബിയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കിയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.10ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട 6ഇ-1403 നമ്പർ വിമാനം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.44നാണ് തിരികെ ഇറക്കിയത്. വിമാനത്തിൽ 180ൽ അധികം യാത്രക്കാരും ആറ് ജീവനക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർക്കായി ഇൻഡിഗോ മറ്റൊരു വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ വിമാനം പുലർച്ചെ 3.30ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സമയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പഴയ ജീവനക്കാർക്ക് പകരം പുതിയ ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ നിയോഗിച്ചത്.
