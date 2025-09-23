ETV Bharat / bharat

കനത്ത മഴ, വിമാനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നു; യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശവുമായി ഇൻഡിഗോ

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ മഴ കടുത്തതിന് പിന്നാലെ വിമാന സര്‍വീസുകളും ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതവും തടസങ്ങള്‍ നേരിടുന്നു. യാത്രക്കാര്‍ ദുരിതത്തിലായി.

representative image (ETV Bharat)
By ANI

Published : September 23, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
കൊൽക്കത്ത: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വിമാന സർവീസുകള്‍ വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നു. ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് പ്രസ്‌താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മഴയെ തുടർന്ന് ചില സാങ്കേതിക തടസങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതായും കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ചില വിമാന റൂട്ടുകള്‍ വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നതായും ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു.

വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രക്കാര്‍ അവരുടെ വിമാനത്തിൻ്റെ അപ്‌ഡേഷന്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നും ഇന്‍ഡിഗോ നിർദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മിക്ക സർവീസുകളും സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും എന്നാല്‍ മഴ കൂടിയാല്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും എയര്‍ലൈന്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"കൊൽക്കത്തയിലുടനീളമുള്ള ചില റൂട്ടുകളിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് താത്‌കാലിക തടസങ്ങള്‍ക്കും വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനും കാരണമായി. യാത്രയ്‌ക്ക് തയാറെടുക്കുന്നവര്‍ വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കൃത്യമായി നോക്കുക." ഇൻഡിഗോ എയര്‍ലൈന്‍ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

മഴയക്ക് ശമനമില്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് എയര്‍ലൈന്‍സ് പ്രസ്‌താവന ഇറക്കിയത്. കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിലെ അധികൃതർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് പൂനെയ്ക്കും കൊൽക്കത്തയ്ക്കും ഇടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു വിമാനം മാത്രമേ ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി വിമാന സർവീസുകള്‍ സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നേരിട്ട അസൗകര്യം എത്രയും പെട്ടന്ന് പരിഹരിക്കുമെന്നും ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ലൈന്‍ ഉപദേശകൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ടീമുകൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉപദേശകൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതത്തിനും തടസം

കൊല്‍ക്കത്തയിലുടനീളമുള്ള കനത്ത മഴ വിമാന സര്‍വീസുകളെ ബാധിച്ചതുപോലെ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാളത്തില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ഹൗറ സ്റ്റേഷൻ യാർഡ്, സീൽദ സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ്, ചിത്പൂർ നോർത്ത് ക്യാബിൻ, വിവിധ കാർ ഷെഡുകൾ എന്നിവയും വെള്ളത്തിനടിയിലായതായി ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

വെള്ളക്കെട്ട് പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ഹസാർദുവാരി എക്‌സ്പ്രസ് (13113), സീൽദ ജംഗിപൂർ എക്‌സ്പ്രസ് (13177) എന്നീ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയതായി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. സീൽഡ സൗത്ത് സെക്ഷനിൽ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം ട്രെയിൻ ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചു.

ട്രാക്കിലും ചിറ്റ്പൂർ യാർഡിലും വെള്ളം കയറിയതിനാൽ റെയിൽവേ ലൈനിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും നിര്‍ത്തിവച്ചതായും പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു. സീൽഡ നോർത്ത് മെയിനില്‍ സബർബൻ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്‌കെലിറ്റൺ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചതായും അധികൃര്‍ അറിയിച്ചു.

