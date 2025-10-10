ആകാശത്ത് വച്ച് രണ്ട് യാത്രക്കാര് കുഴഞ്ഞു വീണു; വിമാനത്തിന് അടിയന്തര ലാന്ഡിംഗ്
ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തില് യാത്ര ചെയ്ത യാത്രക്കാരന് കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു, എയര് ഇന്ത്യയില് യാത്ര ചെയ്തയാള്ക്ക് നെഞ്ചുവേദന. വിമാനം അടിയന്തരമായി ലാന്ഡ് ചെയ്തു.
Published : October 10, 2025 at 4:58 PM IST
റായ്പൂര്: ദുര്ഗാപൂരില് നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തില് യാത്രക്കാരന് കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുര്ന്ന് അടിയന്തരമായി ലാന്ഡ് ചെയ്തു. റായ്പൂരിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് അടിയന്തരമായി ലാന്ഡിംഗ് നടത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇന്ഡിഗോ 6 ഇ604 വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബര്ധമാന് സ്വദേശിയായ 24 കാരനായ ഗൗതം ബവാരി എന്ന യാത്രക്കാരനാണ് വിമാനം ഉയര്ന്ന് പറക്കുന്നതിനിടെ ആകാശത്ത് വച്ച് കുഴഞ്ഞ് വീണത്. ഇതോടെ പൈലറ്റ് അടിയന്തര ലാന്ഡിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ മെഡിക്കല് ജീവനക്കാര് ഉടന് തന്നെ പരിശോധിച്ച ശേഷം മന സിവില് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇയാള് മരിച്ചതായി ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ബവാരിക്ക് രക്താര്ബുദം ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും മുംബൈയിലെ ടാറ്റ മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയ്ക്കായി പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. സംഭവം യാത്രക്കാരില് പരിഭ്രാന്തിപരത്തി. ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയായ ശേഷം ഇന്ഡിഗോ വിമാനം യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു.
സമാന സംഭവം ഭുവനേശ്വറിലും
അതേസമയം വ്യാഴാഴ്ച സമാനമായ സംഭവം ഭുവനേശ്വറിലും ഉണ്ടായി. യാത്രക്കാരന് കടുത്ത നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് പോയ വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. ബെംഗളുരുവില് നിന്ന് ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് പോയ എയര് ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. വൈകുന്നേരം 4.35 ന് ബിജു പട്നായിക് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് അടിയന്തരമായി വിമാനം ഇറക്കിയത്.
ഇതിന് ശേഷം ഇയാളെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഭുവനേശ്വറിലെ ക്യാപിറ്റല് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടര്ന്ന് 186 യാത്രക്കാരുമായി വിമാനം ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
വിമാനം റണ്വേയില് നിന്ന് തെന്നിമാറി
ഉത്തര്പ്രദേശില് റണ്വേയില് നിന്നും വിമാനം തെന്നിമാറിയ സംഭവവും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫറൂഖാബാദിലെ ഒരു എയർസ്ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് ഭോപ്പാലിലേക്ക് പറന്നുയുരാനിരുന്ന സ്വകാര്യവിമാനമാണ് റണ്വെയില് നിന്നും തെന്നിമാറിയത്. നാല് യാത്രികരും രണ്ട് പൈലറ്റുമാരുമായിരുന്നു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
വിമാനം പറന്നുയരാനിരുന്ന വിമാനം റണ്വേയില് നിന്ന് തെന്നിമാറി നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് എയര് സ്ട്രിപ്പിന്റെ ചുറ്റുമതിലിന്റെ 400 മീറ്റര് അടുത്ത് വരെയെത്തി നില്ക്കുകയായിരുന്നു. വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. ഇന്നലെ രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേരും പരിക്കേല്ക്കാതെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
വുഡ്പെക്കര് ഗ്രീന് അഗ്രി ന്യൂട്രിപാഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് അജയ് അറോറ, എസ്ബിഐ ഉദ്യേഗസ്ഥരായ സുമിത് ശര്മ്മ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (ഓപ്പറേഷന്സ്) രാകേഷ് ടിക്കു, യുപി പ്രോജക്ട് ഹെഡ് മനീഷ് പാണ്ഡെ എന്നിവരായിരുന്നു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
