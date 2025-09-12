കാഠ്മണ്ഡുവിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഹോട്ടലിന് തീയിട്ടു; ഇന്ത്യൻ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, എംബസി സഹായിച്ചില്ലെന്ന് മകൻ
കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആശുപത്രികളിലെ നടപടികള്ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം റോഡ് മാര്ഗം തിരികെ എത്തിക്കും. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ എംബസി സഹായിച്ചില്ലെന്ന് മകൻ.
Published : September 12, 2025 at 1:15 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശികളായ രാംവീർ സിങ് ഗോളയ്ക്കും ഭാര്യ രാജേഷ് ഗോളയ്ക്കും അവധിക്കാലത്ത് നേപ്പാള് സന്ദര്ശിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാല് നേപ്പാളിലെ പശുപതി നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്ര അവസാനിച്ചത് തീരാദുഖത്തിലാണ്. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരികെ മടങ്ങാൻ ഇവരിൽ ഒരാളേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ.
"നേപ്പാളിലെ പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെയായിരുന്നു ഇരുവരും കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ചത്. അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ഗാസിയാബാദിലെ ഹര്ബന്ഡ് സ്വദേശികളായ രാംവീർ സിങ് ഗോളയും ഭാര്യ രാജേഷും സെപ്റ്റംബർ 7ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലെത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 9ന് രാത്രി കലാപകാരികൾ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിന് തീയിട്ടു.
അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടയുടനെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ അതിഥികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മൂന്നാം നിലയിലായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര് കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ താഴെയിറക്കി.
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് മെത്തകളിട്ടിരുന്നു. ഒഴിപ്പിക്കൽ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ വഴുതി വീണു. അപ്പോള് പരുക്ക് ഗുരുതരമായി തോന്നിയില്ല. വീണ ഉടനെ അമ്മ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു" എന്ന് ദമ്പതികളുടെ മകൻ വിശാൽ പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വേർപിരിഞ്ഞതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദവും ഞെട്ടലുമാണ് അമ്മയെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണമെന്ന് വിശാല് പറയുന്നത്.
അമ്മയ്ക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ പോലും അധികൃതര് നല്കിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ രക്ഷപ്രവര്ത്തനത്തിനിടയിലും അവര് ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നെങ്കില് അമ്മ ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെന്നും മകന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചില്ലെന്നും വിശാൽ ആരോപിച്ചു.
ആശുപത്രികളിലെ നടപടികള്ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം റോഡ് മാര്ഗമാണ് തിരികെ ഗാസിയാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി നേപ്പാളിൽ ഏതാനും മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കാഠ്മണ്ഡു അതിര്ത്തിയിലൂടെ വരാന് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് ബിസിനസ്, വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമേണ പുനരാരംഭിച്ചുവെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
