അമ്പമ്പോ വമ്പന്‍ 'രുദ്രാസ്ത്ര'; നീളം 4.5 കി.മി, കരുത്തേകുന്നത് ഏഴ്‌ എഞ്ചിനുകള്‍-ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്ക് തീവണ്ടി ഓടിച്ച് റെക്കോഡിട്ട് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ

200 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് രുദ്രാസ്‌ത്ര കന്നി യാത്രയില്‍ പിന്നിട്ടത്. ഇതു അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 2:37 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചരക്ക് തീവണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തന്‍ റെക്കോഡ് തീര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. 'രുദ്രാസ്ത്ര' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന തീവണ്ടിയുടെ ആകെ നീളം 4.5 കിലോമീറ്ററാണ്. 345 വാഗണുകളുള്ള രുദ്രാസ്ത്രയ്‌ക്ക് ഏഴ്‌ എഞ്ചിനുകളാണ് കരുത്തേകുന്നത്. ആറ് ബോക്‌സ് റോക്കുകള്‍ ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ത്താണ് ട്രെയിന്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്.

ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഡിവിഷനാണ് ഈ ട്രെയിനിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്‌തത്. ഡിഡിയു ഡിവിഷനിലെ ഗഞ്ച്ഖ്വാജ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഗർവ റോഡ് സ്റ്റേഷനിലേക്കായിരുന്നു രുദ്രാസ്ത്രയുടെ കന്നിയാത്ര. ഇരു സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കുമിടയിലുള്ള 200 കിലോമീറ്റർ ദൂരം രുദ്രാസ്‌ത്ര അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. ശരാശരി 40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരുന്നു ട്രെയിന്‍ സഞ്ചരിച്ചതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രുദ്രാസ്ത്രയുടെ കന്നി യാത്രയുടെ വീഡിയോ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. "'രുദ്രാസ്ത്ര' - ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ചരക്ക് തീവണ്ടി (4.5 കിലോമീറ്റർ നീളം)"- എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് പ്രസ്‌തു വീഡിയോ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്.

ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ (ഡിആർഎം) ഉദയ് സിങ്‌ മീണയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഡിഡിയു ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ധൻബാദ് ഡിവിഷനിലേക്കാണ് ചരക്ക് ട്രെയിന്‍ അയക്കുന്നത്. ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന്‍റെ വേഗതയും ശേഷിയും രുദ്രാസ്ത്ര വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇതൊരു പുതിയ പരീക്ഷണമാണ്. ഇത് ചരക്ക് ഗതാഗതവും കയറ്റിറക്കവും വേഗത്തിലാക്കും. ഇത് വിഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സമയവും ലാഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും"- ഉദയ് സിങ്‌ മീണ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വ്യാഴാഴ്‌ചയായിരുന്നു ഇതിന്‍റെ പരീക്ഷണയോട്ടം നടന്നത്.

ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വാഗണിൽ 72 ടൺ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിയിരുന്നു. മുന്നിൽ രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും ഓരോ 59 ബോഗികൾക്കും ശേഷം ഓരോ റാക്കും ഘടിപ്പിച്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകെ ഏഴ് എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, അഞ്ച് ചരക്ക് തീവണ്ടികള്‍ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നിരത്തിയിടുക. ആദ്യത്തെ ചരക്ക് തീവണ്ടിക്ക് രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ എന്ന രീതിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഞ്ച് ഡിവിഷനുകളാണ് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ ഉള്ളത്. ഡിഡിയു, ധൻബാദ്, ദനാപൂർ, സമസ്‌തിപൂർ, സോൻപൂർ എന്നിവയാണ് ഡിവിഷനുകള്‍.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചരക്ക് തീവണ്ടി

ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചരക്ക് തീവണ്ടി 7.353 കിലോമീറ്റർ 24,123 അടി 11.61 ഇഞ്ച് നീളമുള്ളതായിരുന്നു. എട്ട് ഡീസൽ-ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവുകള്‍ കരുത്തേകിയ ഇതിന് 682 വാഗണുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്‌ പ്രകാരം ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ബിഎച്ച്പി അയണ്‍ ഓറാണ് ഇതു അസംബിൾ ചെയ്‌തത്.

"2001 ജൂൺ 21-ന് ന്യൂമാൻ, യാണ്ടി ഖനികളിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പോർട്ട് ഹെഡ്‌ലാൻഡിലേക്ക് ട്രെയിൻ 275 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. 99,732.1 മെട്രിക് ടൺ ഭാരമുള്ള ഈ തീവണ്ടി ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഭാരമേറിയതായിരുന്നുവെന്നത് അവിശ്വസീനിയമായിരുന്നു. ഈ ട്രെയിനില്‍ 5,648 ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു"- ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡ്‌ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

