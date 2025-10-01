ആഴ്ചയില് രണ്ട് ദിവസം സർവീസ്, ചരക്ക് നീക്കം വേഗത്തില്; രാജ്യത്തെ ആദ്യ കണ്ടയ്നർ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിലായി
Published : October 1, 2025 at 1:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ റെയില്വേയ്ക്കിത് ചരിത്ര നേട്ടം. ചരക്ക് ഗതാഗതത്തില് നാഴികക്കല്ല്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ അഷ്വേർഡ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം കണ്ടയ്നർ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തി. ഒക്ടോബർ 1 ന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക കണ്ടയ്നർ ട്രെയിൻ ഡൽഹിയിലെ ഐസിഡി തുഗ്ലക്കാബാദ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് കണ്ടയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ (CONCOR) ആഗ്ര, കാൺപൂർ ടെർമിനലുകൾ വഴി കൊൽക്കത്തയിലെ സിടിസിഎസിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തും.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും കണ്ടയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും ചേർന്നാണ് കണ്ടയ്നർ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തും. രാജ്യത്തെ ആദ്യ കണ്ടയ്നർ ട്രെയിൻ 120 മണിക്കൂർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സമയം ഉറപ്പാക്കും. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഹബ്-ആൻഡ്-സ്പോക്ക് മാതൃകയിൽ ആഗ്രയിലും കാൺപൂരിലും സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഇവിടെ നിന്നാണ് കൂട്ടത്തോടെ അയക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഡൽഹിയിലെ തുഗ്ലക്കാബാദിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒഴിഞ്ഞ വാഗണുകൾക്ക് ചരക്ക് ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
'ഈ സേവനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ സഹായമാണ്. സാധനങ്ങളുടെ ഡെലിവറി സുരക്ഷിതത്വത്തിലും വേഗത്തിലും നടക്കുന്നു. റോഡ് ഗതാഗതത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട കണക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ സർവീസിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, റോഡ് ഗതാഗതത്തില് നിന്ന് ട്രെയിൻ സർവീസിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. കാരണം ഇത് കാർബണ് ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.'-വടക്കൻ റെയിൽവേയുടെ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ ഹിമാൻഷു ശേഖർ ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു. ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ആധുനികവും സുസ്ഥിരവുമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കണ്ടയ്നർ, പാഴ്സൽ ട്രെയിനുകൾ ചരക്ക് ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഗണ്യമായി പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ട്രെയിനുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത ഗതാഗത സമയം ഉറപ്പാക്കുകയും സാധനങ്ങളുടെ സമയബന്ധിതമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പുതിയ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മരുന്നുകൾ, കയറ്റുമതി സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചരക്കുകൾ സുരക്ഷിതമായും വേഗത്തിലും വിപണികളിൽ എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
റോഡ് ഗതാഗതത്തേക്കാൾ റെയിൽ ഗതാഗതം ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്. ഇത് മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടമായി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. റോഡിലെ തിരക്കും ബ്ലോക്കും കാലാവസ്ഥാ വെല്ലുവിളികളും ഒന്നും ഇനി ചരക്ക് നീക്കത്തെ ബാധിക്കില്ല. കർഷകർക്കും ചെറുകിട വ്യാപാരികള്ക്കും മികച്ച വിപണി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.
