ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന സോളാർ പാനൽ സംവിധാനം റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. വാരണസിയിലെ ബനാറസ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക്സ് (BLW) ആണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്കിടയിൽ സോളാർ പാനൽ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത്. ഹരിത ഊർജ്ജ നവീകരണത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണിതെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന സോളാർ പാനൽ സംവിധാനം കമ്മീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു, "ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ആദ്യം" വാരണസിയിലെ ബനാറസ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക്സ്, ട്രാക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 70 മീറ്റർ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന സോളാർ പാനൽ (28 പാനലുകൾ, 15KWp) കമ്മീഷൻ ചെയ്തു, ഹരിതവും സുസ്ഥിരവുമായ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പ്" എന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ഉപ്പ് വ്യാവസായത്തിന് പുതിയ വഴികൾ
ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സനോസാരയിൽ നിന്ന് ദഹേജിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യവസായിക ഉപ്പ് റേക്ക് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തതായി റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഈ തുടക്കം റെയിൽ ഗതാഗത മേഖലയിലൂടെ ഉപ്പ് വ്യാവസായത്തിന് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുകയും ചരക്ക് വളർച്ച വർദ്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.
"അഹമ്മദാബാദ് ഡിവിഷൻ ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് സനോസര (എസ്എൻഎസ്ആർ) ഗുഡ്സ് ഷെഡിൽ നിന്ന് ലോഡുചെയ്ത വ്യാവസായിക ഉപ്പിൻ്റെ ആദ്യ റേക്ക് 3851.2 ടൺ, 673.57 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് 31.69 ലക്ഷം രൂപ ചരക്ക് വരുമാനം നേടി. "പ്രാദേശിക വ്യവസായത്തിന് ഇത് ശക്തിപകരുന്നു, അഹമ്മദാബാദ് ഡിആർഎം വേദ് പ്രകാശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇതിനുപുറമെ, ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് രത്ലം ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള നാഗ്ഡ -ഖച്റോഡ് സെക്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ 2x25 കെവി ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റം വിജയകരമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ഊർജ്ജസ്വലമാക്കിയതോടെ പശ്ചിമ റെയിൽവേ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു.
ഓവർഹെഡ് ഉപകരണത്തിലേക്ക് വൈദ്യുത ലോഡ് കാര്യക്ഷമമായി നൽകുന്നതിനായി രണ്ട് സ്കോട്ട്-കണക്റ്റഡ് 100 MVA പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാൻ ഇന്ത്യയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ സ്കോട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാഗ്ഡ ടിഎസ്എസ് ആദ്യമായി ഊർജ്ജസ്വലമാക്കിയത്, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
