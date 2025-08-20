ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എമർജൻസി മെഡിക്കൽ റൂമുകൾ (ഇഎംആർ) ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിക്കുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മെഡിക്കൽ റൂമുകൾ തുറക്കുന്നത്.
ഇഎംആറിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾ
പരിക്കേറ്റ റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യ പ്രഥമശുശ്രൂഷ, വൈദ്യസഹായം, 24 മണിക്കൂറും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം, ചെറിയ ഫാർമസി, ലബോറട്ടറി സൗകര്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെയും പരിശീലനം ലഭിച്ച പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെയും ലഭ്യത, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ പരിസരത്തോ പരിക്കേറ്റവർക്ക് സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ, രോഗികളെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്കോ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റുന്നത് തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇഎംആറുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമം
പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇഎംആറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും പരിചരണവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്. വാരണാസിയിലും ലഖ്നൗ-ചാർബാഗിലും ഇഎംആറുകൾ ഇതിനകം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ലഖ്നൗ-ചാർബാഗിലെ ഇഎംആറിൽ 41 റെയിൽവേ ഗുണഭോക്താക്കളെയും മറ്റ് 18 രോഗികളെയും പരിചരിച്ചു. ഇവിടെ അടിയന്തര വൈദ്യ സേവനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. സമാനമായ രീതിയിൽ അയോധ്യ കാൻ്റ് ജംഗ്ഷനിലും അയോധ്യ ധാം ജംഗ്ഷനിലും ഇഎംആറുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"റെയിൽവേ മെഡിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം, യാത്രക്കാർക്ക് 139 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറെ (ടിടിഇ) ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി യാത്രക്കാരന് ഇറങ്ങാൻ താത്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവരെ അടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിലേക്ക് അധികൃതർ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പരിചരണം രോഗിയ്ക്ക് ലഭിക്കും" - ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ച നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ചീഫ് പി ആർ (പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്) ഓഫീസർ ശശികാന്ത് ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടല്
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ എയിംസിൽ (ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്) വിദഗ്ധരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.
വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം, എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും മരുന്നുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു മെഡിക്കൽ കിറ്റ് നൽകാൻ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ്, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ, ട്രെയിൻ ഗാർഡുകൾ/സൂപ്രണ്ടുമാർ, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിൽ പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട്.
റെയിൽവേയിലെ ഇത്തരം ജീവനക്കാർക്കായി റിഫ്രഷർ കോഴ്സുകൾ നടത്താറുണ്ട്, കൂടാതെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രികളുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും പട്ടികയും അവരെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകളും എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്.
അടിയന്തര സഹായം
ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്കും യാത്രയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കും അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സഹായവും ഗതാഗത സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. "പരിക്കേറ്റവരെയും രോഗികളായ യാത്രക്കാരെയും ആശുപത്രികളിലേക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ലിനിക്കുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് റെയിൽവേ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ആംബുലൻസ് സൗകര്യം എന്നിവയുടെ ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു" - കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചു.
പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇഎംആറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്നും പുനർവികസനത്തിനുശേഷം സ്റ്റേഷനിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ സിപിആർഒ ശശി കിരൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Also Read: '16 വയസായാൽ മുസ്ലീം പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം'; ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി