ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ താത്‌പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാകില്ലെന്ന് ശ്രീലങ്ക; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ നിര്‍ണായക കരാറുകള്‍ ഒപ്പുവെച്ചു - PROMISE OF SRI LANKA TO INDIA

PM Narendra Modi with Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake in Colombo on Saturday, April 5, 2025 ( X@NarendraModi )