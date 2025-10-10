രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് യുദ്ധക്കപ്പൽ; ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിയിൽ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് റോൾസ് റോയ്സ്
നിലവിൽ 1,400ലധികം റോൾസ്-റോയ്സ് എഞ്ചിനുകൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, നാവികസേന, തീരസംരക്ഷണ സേന, സൈന്യം എന്നിവയുടെ ഭാഗമാണ്.
Published : October 10, 2025 at 8:49 PM IST
മുംബൈ: രാജ്യത്ത് ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് യുദ്ധക്കപ്പൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലും വിന്യസിപ്പിക്കുന്നതിലും താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് റോൾസ് റോയ്സ്. ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് കമ്പനി. ഇന്നലെയാണ് (ഒക്ടോബര് 09) കമ്പനി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഇത് സുസ്ഥിരവും ഭാവിക്കായി തയാറാക്കുന്നതുമായ നാവിക ശക്തിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്. നാവിക ആധുനീകരണത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു റോൾസ്-റോയ്സ്. എം 30 മറൈൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ, ഹൈബ്രിഡ്-ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ നാവിക നവീകരണത്തിന് ഇത് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ നാവിക ആധുനികവത്ക്കരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കമ്പനിക്ക് നല്ല സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ പ്രതിരോധ വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഭിഷേക് സിങ് പറഞ്ഞു. "ഹൈബ്രിഡ്-ഇലക്ട്രിക്, ഫുൾ-ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ നാവിക ആധുനികവത്ക്കരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ റോൾസ് റോയ്സ് നല്ല സ്ഥാനത്താണ്" എന്ന് അഭിഷേക് സിങ് പറഞ്ഞു.
"ആധുനികവും ശക്തവുമായ പ്രതിരോധ സേനയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
യുകെയുടെ കരിയർ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മുംബൈയിൽ: ഇന്തോ-പസഫിക് വിന്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുകെയുടെ കരിയർ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് (സിഎസ്ജി) മുംബൈയിൽ എത്തി. റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ എംടി30 മറൈൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് എച്ച്എംഎസ് പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
36 മെഗാവാട്ട് വീതം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് എംടി 30 ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആൾട്ടർനേറ്ററുകളും നാല് മീഡിയം-സ്പീഡ് ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകളും ചേർന്ന് 109 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിന് പര്യാപ്തമായ വൈദ്യുതി നൽകുന്നു.
കാരിയർ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പിന് വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിൽ കേന്ദ്ര പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് റോൾസ് റോയ്സിലെ യുകെയിലെയും ഇൻ്റർനാഷണലിലെയും ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഡയറക്ടർ അലക്സ് സിനോ പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തന പരിധി, പ്രതിരോധശേഷി, സന്നദ്ധത എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തെ മുൻനിര നാവിക സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച അവസരം അവരുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം നൽകുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റോൾസ്-റോയ്സ് ഇന്ത്യയിലെ വിതരണ ശൃംഖല, നൂതന ഉത്പാദനം, പ്രതിരോധ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിവുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്നും വ്യോമ, കര, കടൽ മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ നവീകരണ ശ്രമങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റോൾസ്-റോയ്സിന് ഇന്ത്യയിൽ 90 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുണ്ട്.
നിലവിൽ 1,400ലധികം റോൾസ്-റോയ്സ് എഞ്ചിനുകൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, നാവികസേന, തീരസംരക്ഷണ സേന, സൈന്യം എന്നിവയുടെ ഭാഗമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമുദ്ര പ്രൊപ്പൽഷൻ പരിഹാരങ്ങളുടെ ഒരു മുൻനിര ദാതാവ് കൂടിയാണ് റോൾസ്-റോയ്സ്. വൈദ്യുതീകരണത്തിലും ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നാവിക പദ്ദതികളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യം ആദ്യ വൈദ്യുത യുദ്ധക്കപ്പൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തീരുമാനം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
Also Read: അമേരിക്കയെ നശിപ്പിച്ച ഒബാമയ്ക്ക് പുരസ്കാരം; നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വിമര്ശനുമായി ട്രംപ്