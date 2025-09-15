ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ ഇനി 'ഡബിള്‍ പവർ'; നാവിക സേനയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ ഐഎൻഎസ്‌ ആന്ത്രോത്ത്

എട്ട് അന്തർവാഹിനി യുദ്ധകപ്പലുകളിൽ (എഎസ്‌ഡബ്ല്യു-എസ്‌ഡബ്ല്യുസി) രണ്ടാമത്തേതായ 'ആന്ത്രോത്ത്' അന്തർവാഹിനി വേധ യുദ്ധക്കപ്പൽ വികസിപ്പിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്‌സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്‌സാണ് (ജിആർഎസ്‌ഇ).

INDIAN NAVY ANTI SUBMARINE WARFARE SHIP AATMANIRBHAR BHARAT INS ANDROTH
ndian Navy receives INS Androth, equipped with indigenous ASW rockets and sonar (X@indiannavy)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയ്ക്ക് പൊൻതൂവലായി പുതിയ എട്ട് അന്തർവാഹിനി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കൂടി. ഇന്ത്യ തദേശീയമായി നിർമിച്ച ആൻ്റി സബ്‌മറൈൻ പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് നാവിക സേനയ്ക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നാവിക സേനയുടെ കരുത്ത് കൂട്ടാൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ സഹായിക്കുമെന്നും നാവികസേന പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം വർധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ അന്തർവാഹിനി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിർമിച്ചതെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എട്ട് അന്തർവാഹിനി യുദ്ധകപ്പലുകളിൽ (എഎസ്‌ഡബ്ല്യൂ-എസ്‌ഡബ്ല്യുസി) രണ്ടാമത്തേതായ 'ആന്ത്രോത്ത്' അന്തർവാഹിനി വേധ യുദ്ധക്കപ്പൽ വികസിപ്പിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്‌സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്‌സാണെന്ന് (ജിആർഎസ്‌ഇ) നാവികസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്‌തതയിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പ്പായി ആന്ത്രോത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തെ കാണാമെന്ന് നാവികസേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്‌ചയാണ് പുതിയ അന്തർവാഹിനി യുദ്ധകപ്പൽ കൈമാറിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന പുറപ്പെടുവിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നാവികസേനയുടെ തീരദേശ നിരീക്ഷണ ശേഷികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് എഎസ്‌ഡബ്ല്യു-എസ്‌ഡബ്ല്യുസി കപ്പലുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത് എന്ന യുദ്ധകപ്പൽ

ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധക്കപ്പലിന് 'ആന്ത്രോത്ത്' എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 77 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ-വാട്ടർജെറ്റ് സംയോജനത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ നാവിക യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ്. അത്യാധുനികവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ടോർപ്പിഡോകളും തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച റോക്കറ്റുകളും കപ്പലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ തദേശീയ കപ്പൽ നിർമാണത്തിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഐഎൻഎസ് ആന്ത്രോത്ത്. 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യുദ്ധ കപ്പലുകളുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വളർത്തുന്നതിനും ഇറക്കുമതി ആശ്രയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് നാവികസേന പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പുതിയ അന്തർവാഹിനി യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ നിർമാണം പ്രതിരോധ നിര്‍മാണരംഗത്തിൻ്റെ സ്വയംപര്യാപ്‌തതയിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം വിശാഖപട്ടണം നാവിക താവളത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അത്യാധുനിക മൾട്ടി-മിഷൻ സ്റ്റെൽത്ത് ഫ്രിഗേറ്റുകളുള്ള ഐഎൻഎസ് ഉദയഗിരിയും ഐഎൻഎസ് ഹിമഗിരിയുമായിരുന്നു പുറത്തുവിട്ടത്.

ALSO READ: സമുദ്രാതിർത്തി കടന്ന് മത്സ്യബന്ധനമെന്ന് ആരോപണം; 14 തമിഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത്‌ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN NAVYANTI SUBMARINE WARFARE SHIPAATMANIRBHAR BHARATINS ANDROTHINS ANDROTH HAND OVER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

ബിദുല എത്തി, സർക്കാർ കലണ്ടറിൽ; ഒപ്പമുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.