ETV Bharat / bharat

അവധി ആഘോഷിച്ചു മടങ്ങിയത് മരണത്തിലേക്ക്; അമേരിക്കയിൽ വാഹനാപകടത്തില്‍ നാലംഗ ഇന്ത്യൻ കുടുംബത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം - INDIAN FAMILY BURNT IN AMERICA

Bejigam Srivenkat, his wife Cholleti Tejaswani along with their kids Siddhartha and Mruda ( ETV Bharat )