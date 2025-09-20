'കൈകളിലെ പരുന്ത്', റൈഫിളും പിസ്റ്റളും ഗ്രനേഡും പോരാ, ഇനി ഡ്രോണും വേണം; ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പരിശീലനം
ഡ്രോണുകളുടെയും കൗണ്ടർ-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം അതിവേഗം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ ഇതിനകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : September 20, 2025 at 1:51 PM IST
ഗൗതം ദെബ്രോയ്
ന്യൂഡല്ഹി : നിലവില് യുദ്ധമുഖത്ത് ഡ്രോണുകള് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കി, സൈനികരെ ഡ്രോണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് സേന. ഇതിനുള്ള നടപടികള് ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചും കഴിഞ്ഞു. ഡ്രോണുകളുടെയും കൗണ്ടർ-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം അതിവേഗം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ ഇതിനകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഡെറാഡൂണിലെ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമി, മോവിലെ ഇൻഫൻട്രി സ്കൂൾ, ചെന്നൈയിലെ ഓഫിസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമി തുടങ്ങിയ പ്രീമിയർ പരിശീലന അക്കാദമികളിൽ ഡ്രോൺ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
'കരസേനയുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സൈനികരില് ഡ്രോണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വളർത്തുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കരസേനാ മേധാവി അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ലികാബാലിയിലെ ഇത്തരമൊരു കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഡ്രോണ് പരിശീലനത്തില് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ സംഭവം അടിവരയിടുന്നത്.' -ഒരു മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
കൈകളില് പരുന്ത്...
'കൈകളില് പരുന്ത്' എന്ന ആശയം തന്നെ ഡ്രോണ് ഉപയോഗത്തോടുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ സമീപനം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ഓരോ സൈനികനും തന്റെ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്രതന്നെ എളുപ്പത്തില് ഡ്രോണും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകണം എന്നതാണ് കൈകളില് കഴുകൻ എന്ന ആശയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 'യൂണിറ്റിനോ സൈനികനോ ഏല്പ്പിക്കപ്പെട്ട ചുമതലയെ ആശ്രയിച്ചാകും ഡ്രോണ് ഉപയോഗം. പോരാട്ടത്തിന്, നിരീക്ഷണത്തിന്, ലോജിസ്റ്റിക്കല് പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്, മെഡിക്കല് ഇവാക്വേഷനുപോലും ഡ്രോണുകള് ഉപയോഗിക്കാം. ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്ക്ക് കൗണ്ടർ ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിക്കാം.' -ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 26ന് ദ്രാസില് നടന്ന 26-ാമത് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസിൽ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലും ഇക്കാര്യങ്ങള് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാ ഇൻഫൻട്രി ബറ്റാലിയനുകളിലും ഒരു ഡ്രോൺ പ്ലാറ്റൂൺ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, ആയുധ റെജിമെന്റുകളിൽ കൗണ്ടർ-ഡ്രോൺ സിസ്റ്റങ്ങളും ലോയിറ്റർ യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, കൃത്യതയും അതിജീവനവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദിവ്യാസ്ത്ര ബാറ്ററികൾ സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും ജനറൽ ദ്വിവേദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
'ഡ്രോണുകള് ഉപയോഗിച്ച് സൈനികരെ ആയുധമാക്കുന്ന ഈ ഇരട്ട പ്രഹരം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ആളില്ലാത്ത യുദ്ധസംവിധാനങ്ങള് യുദ്ധമുഖത്തെ പ്രധാന ഘടകമല്ല. മറിച്ച് അതൊരു അവശ്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മനസിലാക്കി കഴിഞ്ഞു' -സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂര്...
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ കൗണ്ടർ ഡ്രോണുകള് ശത്രുപാളയത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ച് പാഞ്ഞിരുന്നു. ശത്രു റഡാറുകളും മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തില് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക തന്ത്രത്തിലേക്ക് ഡ്രോണ് യുദ്ധം കൂടി ചേർത്തു. അതും വർഷങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ഗവേഷണ വികസനത്തിന്റെയും നയ പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും അനന്തര ഫലമായി. ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതിക സ്വാശ്രയത്വത്തെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് വിശദമാക്കും.
2021 മുതൽ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഡ്രോണുകളുടെ നിരോധനവും പിഎല്ഐ (പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ്) പദ്ധതിയുടെ സമാരംഭവും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നവീകരണത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകി. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡ്രോണുകൾക്കും ഡ്രോൺ ഘടകങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് പദ്ധതി 2021 സെപ്റ്റംബർ 30-ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു, മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി (2021-22 മുതൽ 2023-24 വരെ) ആകെ 120 കോടി രൂപ ഇതിനായി നല്കിയിട്ടുമുണ്ട്. AI- അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമുള്ള ഡ്രോണുകളിലാണ് ഭാവി. ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ അതിന് അടിത്തറ പാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാരും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യുദ്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല ദുരിത സമയങ്ങളിൽ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിലും സൈന്യം മുൻപന്തിയിലാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയപ്പോള് ദുരിതത്തിലായ ആപ്പിള് കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ സൈന്യമെത്തിയത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ഉദംപൂർ-ശ്രീനഗർ-ബാരാമുള്ള റെയിൽ ലിങ്ക് (USBRL) ഒരു ചരിത്രപരമായ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ബിഡി ബാരിയിൽ നിന്ന് അനന്ത്നാഗിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ചരക്ക് തീവണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്.
ലോജിസ്റ്റിക്സ് കഴിവും സൈനികരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും കൂട്ടപ്രയത്നവും കാണിക്കുന്നതാണിത്. ചരക്ക് തീവണ്ടി തിരിച്ചെത്തുക കശ്മീരി ആപ്പിളുമായിട്ടാണ്. ആപ്പിളുകള് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മാർക്കറ്റുകളില് എത്തിക്കും.
'ഈ നടപടി സൈന്യത്തിന്റെ ശൈത്യകാല തയാറെടുപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലമുണ്ടായ റോഡ് തടസങ്ങൾ കാരണം മുൻകാലങ്ങളിൽ കനത്ത നഷ്ടം നേരിട്ട കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വിളകൾ തടസമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും, ഇത് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസവും ഉപജീവന സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നു,' -ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സൈനിക, സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി റെയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ, മേഖലയിലെ പ്രതിരോധശേഷി, കണക്റ്റിവിറ്റി, സമൃദ്ധി എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഒരു പ്രധാന മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
