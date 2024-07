ETV Bharat / bharat

ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം; അഞ്ച് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു - Soldiers Killed in Kathua

The army vehicle, carrying 10 occupants, that bore the brunt of the terror attack ( ETV Bharat )