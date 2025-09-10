ചരിത്രമെഴുതാൻ ഇന്ത്യൻ വനിത സേന; 10 ഓഫിസർമാർ കപ്പലിൽ ലോകം ചുറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നു
കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നീ മൂന്ന് സേനകളിൽനിന്നുമുള്ള ഈ വനിതകൾ ഐഎഎസ്വി ത്രിവേണി കപ്പലിലാണ് ലോകപര്യടനം നടത്തുന്നത്.
Published : September 10, 2025 at 11:39 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ സേനയിലെ വനിത ഓഫിസർമാർ ലോകം ചുറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നീ മൂന്ന് സേനകളിൽനിന്നുമുള്ള 10 വനിതകൾ ഐഎഎസ്വി ത്രിവേണി കപ്പലിൽ ലോകപര്യടനം നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 11ന് മുംബൈയിലെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണ് ഇവർ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.
26,000 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരമാണ് കപ്പലിൽ സംഘം സഞ്ചരിക്കുക. ഒൻപത് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യാത്രയിൽ ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ടുതവണ കടന്ന് കേപ് ല്യൂവിൻ, കേപ് ഹോൺ, ഗുഡ് ഹോപ് മുനമ്പുകളെ കപ്പൽ വലയം വയ്ക്കുമെന്നും 2026 മേയ് മാസത്തിൽ സംഘം മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായാണ് ഈ മുനമ്പുകളെ കണക്കാക്കുന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടെ നാല് വിദേശ തുറമുഖങ്ങളിലും ഇവർ സന്ദർശനം നടത്തും.
യാത്രാസംഘത്തിൽ കരസേനയിൽനിന്ന് അഞ്ചുപേരും നാവികസേനയിൽനിന്ന് ഒരാളും വ്യോമസേനയിൽനിന്ന് നാലുപേരുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന സംയുക്തമായി സമുദ്രമാർഗം ലോകപര്യടനം നടത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രയാത്രയിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലെന്ന് പ്രതിരോധ വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായി നടന്ന കഠിനമായ പരിശീലനത്തിനൊടുവിലാണ് പര്യടനത്തിനായി സംഘം തയാറെടുത്തത്. നാവിഗേഷൻ, വിദൂര ആശയവിനിമയം, സ്കൂബ ഡൈവിങ്, അടിയന്തരം വൈദ്യസഹായം തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും സംഘം പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പര്യവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ വൈശാലി ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രത്യേക തയാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ടീം ലീഡർമാർ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഫ്രീമാൻ്റ്, ന്യൂസിലൻഡിലെ ലിറ്റിൽട്ടൺ, അർജൻ്റീനയിലെ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ് ടൗൺ എന്നീ നാല് തുറമുഖങ്ങളിലാണ് സംഘം സന്ദർശനം നടത്തുകയെന്ന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ അനുജ വരുദ്കർ വ്യക്തമാക്കി. കടലിലെ ജൈവവൈവിധ്യവും പരിസ്ഥിതിയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മനസിലാക്കുക എന്നതാണ് യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാല് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടിയും ആറ് മണിക്കൂർ വിശ്രമവും എന്ന രീതിയിലാണ് ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ പറഞ്ഞു.
ടീം ത്രിവേണിയുടെ ലീഡർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ അനുജ വരുദ്കറാണ്. ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ ശ്രദ്ധ പി രാജുവും മറ്റ് അംഗങ്ങൾ മേജർ കരംജിത് കൗർ, മേജർ ഒമിത ദൽവി, മേജർ ദൗലി ബുട്ടോള, ക്യാപ്റ്റൻ പ്രജക്ത നികം, ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കമാൻഡർ പ്രിയങ്ക ഗുസൈൻ, വിങ് കമാൻഡർ വിഭ സിങ്, സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ ആരുവി ജയദേവ്, സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ വൈശാലി ഭണ്ഡാരി എന്നിവരുമാണ്.
Also Read: സിപി രാധാകൃഷ്ണന് ഇന്ത്യയുടെ 15-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതി; തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയ്ക്ക് വിജയം