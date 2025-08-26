ന്യൂഡൽഹി: ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ 60.2 ബില്യൻ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസ് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ കയറ്റുമതി മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് റിസർച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (ജിടിആർഐ) റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്, തുണിത്തരങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ, സമുദ്രോത്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തൊഴിൽ കേന്ദ്രീകൃത വ്യവസായങ്ങളിൽ 70 ശതമാനം വരെ കയറ്റുമതി ഇടിവ് വരും. ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തിന് ഭീഷണിയാണ്.
ഈ നീക്കം ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി 43 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം 49.6 ബില്യൺ ഡോളറാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സേവന കയറ്റുമതിയിലുണ്ടായ 10 ശതമാനം വർധനവ് കാരണം ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കയറ്റുമതി 839.9 ബില്യൺ ഡോളറിനടുത്ത് എത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
കയറ്റുമതിക്കാരുടെ ആശങ്കകൾ യുഎസ് തീരുവ വർധനവിൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് (എഫ്ഐഇഒ) കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് വികസനത്തിന് എതിരായ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് എഫ്ഐഇഒ പ്രസിഡൻ്റ് എസ് സി റൽഹാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഉപജീവനമാർഗം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആഗോള വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കയറ്റുമതിക്കാർ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ വേഗത്തിലുള്ളതും ഏകോപിതവുമായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് എഫ്ഐഇഒ അഭ്യർഥിച്ചു. ഈ നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യക്ഷമതയും ആഗോള കയറ്റുമതി രംഗത്തെ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും തെളിയിക്കുന്നതാകുമെന്നും റൽഹാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തീരുവ ചുമത്തുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ: 3.4 ബില്യൻ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തും. കൂടാതെ, 3.2 ബില്യൻ ഡോളറിൻ്റെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവയും ചുമത്തും. 2.4 ബില്യൻ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതിക്ക് 60 ശതമാനം തീരുവ നേരിടേണ്ടിവരും.
വജ്രങ്ങൾക്കും ആഭരണങ്ങൾക്കും 52.1 ശതമാനവും, കാർപെറ്റുകൾക്ക് 58.6 ശതമാനവും തീരുവ ഉയർത്തി. 6 ബില്യൻ ഡോളറിൻ്റെ കാർഷിക ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതിക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തും. സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, ചെമ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസിനും 50 ശതമാനത്തിലധികം തീരുവ ചുമത്തും.
തീരുവ ഒഴിവാക്കിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ: ഇന്ത്യയുടെ യുഎസ് കയറ്റുമതിയുടെ 30.2 ശതമാനം, അതായത് 27.6 ബില്യൻ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ നികുതിരഹിതമായി തുടരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മരുന്നുകൾ, ഫാർമ, പുസ്തകങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഗിയർ, പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തീരുവ വർധനവിൽ ഇന്ത്യ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുമ്പോൾ, ചൈന, വിയറ്റ്നാം, മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ആഗോള വിപണികൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
