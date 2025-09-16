ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചയില് മികച്ച പുരോഗതി; ഉടൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടേക്കും
Published : September 16, 2025 at 9:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറുമായി (BTA) ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചകൾ ക്രിയാത്മകമായിരുന്നെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിൽ എത്രയും വേഗം കരാർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും ധാരണയിലെത്തി.
നിർദ്ദിഷ്ട ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ യുഎസ് ചീഫ് നെഗോഷ്യേറ്റർ ബ്രെൻഡൻ ലിഞ്ച് ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ചർച്ചകളിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
വാണിജ്യ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗർവാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തത്. അടുത്ത ചർച്ചകൾ ഓണ്ലൈനായി തുടരുമെന്നും, അടുത്ത നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള തീയതി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഉത്ന്നപങ്ങൾക്ക് യുഎസ് 50 ശതമാനം ഉയർന്ന താരിഫ് ചുമത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഉന്നതതല ചർച്ച നടന്നത്. അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം താരിഫും 25 ശതമാനം അധിക പിഴയും ചുമത്തിയിരുന്നു. ഈ നീക്കം അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
നേരത്തെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 2025 അവസാനത്തോടെ കരാറിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആറാം ഘട്ട ചർച്ചകൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു.
ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ ആറാം റൗണ്ട് ചർച്ചയായി കാണാനാവില്ലെന്നും, അതിന് മുന്നോടിയായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയായാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കും വിപണിയിലെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും അനുസരിച്ചാണെന്ന് ഇന്ത്യ ന്യായീകരിച്ചു.
എല്ലാ വ്യാപാര ഇടപാടുകളിലും കർഷകരുടെയും, ക്ഷീര ഉൽപാദകരുടെയും, ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെയും (MSMEs) താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പോസിറ്റീവ് വിലയിരുത്തലിനോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നടന്നത്.
ഇന്ത്യയും യുഎസ്സും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഭാവിക പങ്കാളികളുമാണ്. നിലവിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാര ചർച്ചകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുമെന്ന് തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചർച്ചകൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ തങ്ങളുടെ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക് താൻ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.