മീൻ പിടുത്തം ഇനി ഹൈടെക്ക്, തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നു
മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി രാജ്യം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
Published : September 29, 2025 at 9:05 PM IST
കൊച്ചി: രാജ്യത്ത് മത്സ്യബന്ധനം പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇ-നിരീക്ഷണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് സെക്രട്ടറി അഭിലക്ഷ് ലിഖി. മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെ വിദൂര നിരീക്ഷണത്തിനും തത്സമയ വിവരങ്ങള് അറിയുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഓൺബോർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് നിരീക്ഷണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അഭിലക്ഷ് ലിഖി പറഞ്ഞു.
കൊച്ചിയില് വച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ട്യൂണ കമ്മിഷനും (IOTC) ഫിഷറി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (FSI) സംഘടിപ്പിച്ച സ്പീഷീസ് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടന വേളയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അഞ്ച് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അഭിലക്ഷ് ലിഖി പുതിയ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പങ്കവയ്ക്കുന്നത്.
ഫിഷറീസ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ലിഖി എടുത്തുപറഞ്ഞു. വിവിധ തരം കപ്പലുകളിലെ മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും മത്സ്യ സമ്പത്തുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ ഡാറ്റ നൽകുകയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അഭിലക്ഷ് ലിഖി വ്യക്തമാക്കി.
ട്യൂണ പോലുള്ള മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് നിരീക്ഷണവും കാര്യക്ഷമമായ ഡാറ്റ ശേഖരണവും ഈ മത്സ്യബന്ധനങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതല് സഹായകരമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള എഫ് എസ് ഐ (ഫിഷറി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ) ആണ് ഡിജിറ്റല് നിരീക്ഷണം വികസിപ്പിക്കുന്നത്.
"മത്സ്യ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണയുള്ള വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്, ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് താരിഫ് ഇതര പ്രശ്നങ്ങള് ലഘൂകരിക്കും" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതും കയറ്റുമതി വിപണികളിൽ ഒരു തുല്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കയറ്റുമതിക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇത് നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും” എന്ന് ലിഖി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്യൂണ, സ്രാവുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിവര ശേഖരണത്തിനും കയറ്റുമതിക്കും ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ലിഖി പറഞ്ഞു. മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി രാജ്യം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ട്യൂണ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കോൾഡ് ചെയിൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇത് ട്യൂണയുടെ ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കുകയും, ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ട്യൂണയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജപ്പാൻ, ഫ്രാൻസ്, തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവയുൾപ്പെടെ 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യബന്ധന വിദഗ്ധരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 18 ഉദ്യോഗസ്ഥരും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
സെൻ്റർ ഫോർ മറൈൻ ലിവിംഗ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇക്കോളജി (സിഎംഎൽആർഇ) മേധാവി ഡോ. ആർ. എസ്. മഹേഷ്കുമാർ, എഫ്എസ്ഐ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ശ്രീനാഥ് കെ. ആർ, സോണൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. സിജോ വർഗീസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
Also Read: അനാഥത്വത്തില് നിന്ന് സനാഥത്വത്തിലേക്ക്: ഒരു ശതമാനം സംവരണത്തിലൂടെ 765 അനാഥരെ 'സാഹേബ്' ആക്കി, ഇവര് ഇനി സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്