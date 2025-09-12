ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മെട്രോ കണക്ടിവിറ്റി രാജ്യമാകാൻ ഇന്ത്യ; യുഎസിനെ ഉടൻ മറികടക്കുമെന്ന് മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ
മെട്രോ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാകാൻ ഇന്ത്യ. നിലവിൽ ചൈനയും യുഎസുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത്.
Published : September 12, 2025 at 7:18 PM IST
കൊച്ചി: അമേരിക്കയെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മെട്രോ റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള രാജ്യമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഊര്ജ, ഭവന, നഗരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി മനോഹര് ലാല് ഖട്ടാര്. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ നഗര നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് (എൽഎസ്ജിഡി) സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന അർബൻ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിൽ ചൈനയും യുഎസുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.
"മെട്രോ റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്കും യുഎസിനും പിന്നിൽ ഇന്ത്യ നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 24 നഗരങ്ങളിലായി 1,065 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ മെട്രോ സർവീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ 1,400 കിലോമീറ്റർ മെട്രോ ശൃംഖലയുള്ള യുഎസിനെ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ മറികടക്കും. 955 കിലോമീറ്റർ കൂടി ചേർത്ത് അഞ്ച് പദ്ധതികൾ കൂടി പരിഗണനയിലാണ്" -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
1960കളിൽ 20 ശതമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നഗരവത്കരണ നിരക്ക്. 2027 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് 30 ശതമാനമായി ഉയരും. 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 100-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നഗരവത്കരണം 50 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നഗരവത്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മെട്രോ റെയിലിനെ എടുത്തുകാണിച്ച ഖട്ടാർ 10,000 പുതിയ ബസുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം റോഡ് വികസനം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമെ 'സ്വച്ഛ് ഭാരത്' ദൗത്യത്തിലൂടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ശുചിത്വം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
ഇതിൽ മികച്ച നഗരങ്ങളെ 'സൂപ്പർ സ്വച്ഛ് ലീഗ്' ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നഗര വികസന പദ്ധതിക്കൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുതെന്നും ഇതിനായി മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഭാവന നൽകണമെന്നും ഖട്ടാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
മറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന (PMAY) നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രവുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവക്കാൻ അദ്ദേഹം കേരള സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആവാസ് യോജനയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലൂടെ മൂന്ന് കോടി വീടുകൾ നിർമിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവത്കരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ ദ്രുത ഗതാഗത സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (DPR) സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. നഗരവികസനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും മന്ത്രി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
