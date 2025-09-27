ETV Bharat / bharat

താരിഫ് നിരക്ക് 20 ശതമാനത്തില്‍ താഴെയാക്കണം; കാരണങ്ങള്‍ നിരത്തി അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മേല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്മര്‍ദം

റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമത്തിയ 25 ശതമാനം അധിക താരിഫും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിവരം.

US IMPORT TAX US TARIFFS EXTERNAL AFFAIRS യുഎസ്‌ താരിഫ്
Representative Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്‌ടണ്‍: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും വ്യാപാര ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ താരിഫ് നിരക്ക് 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കാൻ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മേല്‍ ന്യൂഡൽഹി സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതയാണ് വിവരം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്ത ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻസ്‌ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്.

മറ്റ് ദക്ഷിണ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യുഎസ് താരിഫ് നിരക്കുകൾ 15-20 ശതമാനത്തിന് ഇടയിലാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരശേഷി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള താരിഫുകൾക്കുള്ള സമ്മർദം നിർണായകമാണെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 25 ശതമാനം അധിക താരിഫ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ആവർത്തിച്ചതായും വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ച് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഇന്ത്യ തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച റൂബിയോ, വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ജയശങ്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം, റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ 25 ശതമാനം അധിക താരിഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നം ‘പരിഹരിയ്‌ക്കാൻ’ യുഎസ് തയ്യാറായേക്കാമെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്‌നിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎസ് നടപടികളെക്കുറിച്ചും റൂബിയോ സംസാരിച്ചു. യുക്രെയ്‌നിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ “വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ” ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് റൂബിയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ, വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ യുഎസ് വ്യാപാര പ്രതിനിധി ജാമിസൺ ഗ്രീർ എന്നിവരും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ചർച്ചകൾ നിരവധി ഉഭയകക്ഷി, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിൻ്റെ സുസ്ഥിരമായ ഇടപെടലിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായും ജയശങ്കർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

“യോഗത്തിൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രിയും അമേരിക്കയുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വ്യാപാര പ്രതിനിധിയും (യുഎസ്‌ടിആർ) പങ്കെടുത്തു. യോഗത്തിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വ്യാപാരമേഖലയും താരിഫുമായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൻ്റെ മറ്റ് വശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു” - ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു.

കരാറിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം യുഎസ് സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയിലും പറയുന്നു. യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ ജി20 യോഗത്തിൽ യുക്രെയ്‌നിലും ഗാസയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഊർജം, ഭക്ഷണം, വളം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ദക്ഷിണേഷ്യയ്‌ക്ക് വലിയ ചെലവുകൾ വരുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തില്‍ ഇരട്ടത്താപ്പ് വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

(WITH IANS INPUTS)

Also Read: ലോകം ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ നിലകൊള്ളണം; ജി20 യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം

For All Latest Updates

TAGGED:

US IMPORT TAX ON INDIAUS TARIFFSയുഎസ്‌ ഇന്ത്യ താരിഫ് ചര്‍ച്ചLATEST NEWS IN MALAYALAMUS INDIA TRADE TALK LATEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.