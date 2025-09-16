ETV Bharat / bharat

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍; യുഎസ് മധ്യസ്ഥശ്രമം ഇന്ത്യ തള്ളിയിരുന്നു, വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പാകിസ്ഥാന്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി

യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ് ദാറിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന

Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 8:21 PM IST

ദോഹ : പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ മൂന്നാം കക്ഷി മധ്യസ്ഥത സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ നിഷേധിച്ചതായി പാകിസ്ഥാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ് ദാറിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ് ദാറിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന.

അൽ ജസീറയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി മധ്യസ്ഥതയുടെ വിഷയം പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ, ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ചെന്നു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകിയതായി ദാർ വ്യക്തമാക്കി.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തലിന് അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചുവെന്ന ട്രംപിൻ്റെ വാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് റൂബിയോയുമായി തനിക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടിവന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മെയ് 10-ന് റൂബിയോ വഴി തനിക്ക് വെടിനിർത്തൽ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ, പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും സ്വതന്ത്ര വേദിയിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ജൂലൈ 25-ന് വാഷിംഗ്ടണിൽ റൂബിയോയുമായി നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പ്രശ്നം ഉഭയകക്ഷി തലത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞതായി ദാർ വെളിപ്പെടുത്തി.

പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്മീരിലെയും തീവ്രവാദ താവളങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായത്. ഏപ്രിൽ 22-ന് പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

ഈ സമയത്താണ് ആണവയുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ അമേരിക്കയാണ് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യ ഇത് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനിക ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽമാർ തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമായതെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

തീവ്രവാദം, വ്യാപാരം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ജമ്മു കശ്മീർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ സംഭാഷണത്തിന് തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ, സംഭാഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയോട് "യാചിക്കാൻ" തങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്നും, ചർച്ചകൾക്ക് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, സംഭാഷണമാണ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും ദാർ പറഞ്ഞു.

