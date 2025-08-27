ETV Bharat / bharat

"ഗാസയില്‍ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്", പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ - INDIA CONDEMN JOURNALISTS KILLING

റോയിട്ടേഴ്‌സ്, അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്, അൽ ജസീറ, മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റ് ഐ എന്നീ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്...

Randhir Jaiswal (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 12:16 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: തിങ്കളാഴ്‌ച ഗാസയിൽ ഖാൻ യൂനിസിലെ നാസർ ആശുപത്രിക്കുനേരെ ഉണ്ടായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഇരട്ട ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം. ഈ വാർത്ത ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും ഖേദകരവുമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ ഇരുപത് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേല്‍ ഗാസയില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

സംഘർഷങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനെ ഇന്ത്യ പലപ്പോഴും അപലപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ ഇസ്രയേൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും രൺധീർ പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ഇസ്രയേലിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

റോയിട്ടേഴ്‌സ്, അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്, അൽ ജസീറ, മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റ് ഐ എന്നീ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതുകൂടാതെ ഖാൻ യൂനിസിൽത്തന്നെ നടന്ന മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ മറ്റൊരു പത്രപ്രവർത്തകനും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെ നാല് ജീവനക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രംഗത്തുവന്നു. ആക്രമണം ദാരുണ സംഭവമാണെന്നും അധികൃതർ നിലവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

2023- ഒക്‌ടോബറിൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ഗാസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറിനോട് അടുക്കുന്നു. ഓഗസ്‌റ്റ് പത്തിന് അൽ-ഷിഫ ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകര്‍ നിന്നിരുന്ന ടെൻ്റിന് നേരെ ഉണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

അൽ ജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ അനസ് അൽ-ഷെരീഫ്, മുഹമ്മദ് ഖ്രീഖെ, ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റർമാരായ ഇബ്രാഹിം സഹെർ, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവർ ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ്സ് (സിപിജെ) ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

2023 ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ കുറഞ്ഞത് 186 മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മാത്രമല്ല 90 ഓളം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ഇസ്രയേൽ ജയിലിലടച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകര്‍ ഗാസ മുനമ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ നേരത്തെ വിലക്കിയിരുന്നു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കിയ എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കാനും മാനുഷിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി ഗാസയിലേക്ക് തടസമില്ലാതെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു.

